Van 12 muertos por licor adulterado en Barranquilla e iguala la tragedia de 2004

Las autoridades de salud del Distrito de Barranquilla informaron que en las últimas horas falleció la persona número 12 como consecuencia de la ingesta de licor adulterado hace una semana en el barrio Centro de la capital del Atlántico.
La persona fallecida estaba siendo atendida en el Hospital General Barranquilla, donde estaba recibiendo tratamiento por parte de los galenos de esa institución, a la cual había sido llevado a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, su cuerpo no resistió el impacto de esa sustancia y falleció este fin de semana.
Como se recordará, desde el pasado martes 23 de septiembre se han conocido las muertes de personas que habían consumido licor adulterado en el sector del Boliche, en la capital del Atlántico.