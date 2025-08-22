“Llamamos al Estado a que atienda las víctimas”: ONU por atentado terrorista en Cali

La ONU le exigió a los grupos armados no estatales respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. “Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la ciudadanía en Cali. Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, concluyó la organización.

#Colombia ♬ sonido original - El Colombiano @periodicoelcolombiano 📍 Así quedó una tienda de DollarCity afectada por el atentado terrorista en Cali Un carro bomba explotó frente a la Escuela Militar Marco Fidel Suárez en Cali: seis civiles murieron —entre ellos una mujer embarazada— y más de 70 personas resultaron heridas. ➡️ El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, también golpeó la zona comercial. Tiendas como Ara y Dollarcity quedaron destruidas, y varias viviendas sufrieron graves daños. Las imágenes en redes sociales mostraron el caos: fachadas partidas, pasillos llenos de escombros y una ciudad sacudida por la violencia. #Cali

Vale recordar que tras el atentado terrorista en la capital del Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro anunció un conjunto de medidas contra el grupo armado responsable, que serían las disidencias de las Farc.

El mandatario ordenó a las Fuerzas Militares un despliegue estratégico en la parte alta de la Cordillera Occidental, con el objetivo de ampliar la presencia estatal en corredores históricamente utilizados por grupos armados ilegales. “Vamos a cerrar el paso entre distintas estructuras armadas que operan en el suroccidente colombiano”, afirmó.

Petro también aseguró que se mantendrá vigente el Puesto de Mando Unificado (PMU) y que se articulará un plan de ocupamiento territorial sin debilitar el control en el Cañón del Micay, escenario de recientes golpes a la columna “Carlos Patiño”.

La captura del presunto responsable del atentado cerca a base aérea en Cali:

Este jueves, minutos después de la explosión, la comunidad del barrio La Base de Cali detuvo a un hombre intentaba huir de la escena del crimen y lo entregaron a la Policía. Es el primer capturado por este ataque.