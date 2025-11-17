Atentado con granada en sede de RCN sacude a Cali; esto es lo que se sabe

La noche de ayer domingo 16 de noviembre se vivió en tensión por cuenta del ambiente de orden público en Cali. Hacia las 8:00 p. m., una explosión estremeció el barrio Industrial, en la Carrera 8 con Calle 30, donde funciona una sede de RCN. La primera información entregada por los organismos de seguridad indica que se trató de un artefacto tipo granada que impactó la fachada del edificio y causó daños estructurales. Por fortuna, no se reportaron heridos, pero el susto entre trabajadores y vecinos fue enorme. Las autoridades, incluyendo equipos de la Secretaría de Seguridad y Justicia, llegaron rápidamente para verificar lo ocurrido y asegurar el área. A pesar de la presencia de los medios, las instituciones evitaron entregar declaraciones inmediatas. Lea más: Lideresa social y exjueza de paz fue asesinada a manos de sicarios en Cali

Rechazo institucional tras el atentado contra medio de comunicación

La primera voz oficial en pronunciarse fue la Personería de Santiago de Cali, que rechazó “de manera categórica” el ataque contra un medio de comunicación. En un mensaje difundido en su cuenta de X, la entidad advirtió que este tipo de hechos violenta la libertad de prensa, la seguridad ciudadana y el derecho de los caleños a estar informados. Además, pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para evitar que el caso quede en la impunidad. Desde el Ministerio Público reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección del personal que ejerce labores informativas en la ciudad.

Alcalde Alejandro Eder: “Es un acto desesperado de los terroristas”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también se pronunció sobre lo ocurrido. En su cuenta de X calificó el atentado como "un acto desesperado de los terroristas", que buscan intimidar a la ciudad en medio de la ofensiva que adelantan las autoridades contra estructuras armadas. Eder aseguró que estos grupos están siendo "perseguidos y acorralados" gracias al trabajo articulado entre Policía, Fuerzas Militares, Fiscalía y otras entidades del Estado. Además, envió un mensaje de solidaridad a los trabajadores de RCN y reiteró su apoyo a los uniformados y al civil heridos en el atentado de la noche anterior. "Vamos a perseguir y a encontrar a los responsables de este acto criminal", puntualizó el mandatario.

Ataque ocurre a menos de 24 horas del atentado contra estación de Policía