No paran los atentados en Colombia: artefacto con explosivos fue detonado cerca a la Alcaldía de Florencia, Caquetá

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes, afectando a varios locales comerciales.

  • En horas de la madrugada un artefacto explosivo fue detonado en pleno centro de Florencia, Caquetá. Foto: redes sociales
    En horas de la madrugada un artefacto explosivo fue detonado en pleno centro de Florencia, Caquetá. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

22 de agosto de 2025
bookmark

La ola de violencia continúa en Colombia, pues luego del jueves negro vivido en el territorio nacional tras el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi y un ataque con explosivos en la escuela militar de aviación Marco Fidel Suárez, otro acto terrorista ocurrió en el país.

Sucedió en Florencia, Caquetá durante la madrugada de este viernes, 22 de agosto, donde criminales activaron un artefacto explosivo de bajo nivel en el centro de esa ciudad, a pocos metros de las sedes de la Alcaldía de Florencia y la Gobernación del Caquetá.

Lea también: “Hoy ha sido un día de muerte”: Petro pide declarar terroristas a disidencias y Clan del Golfo tras atentados en Cali y Antioquia

De acuerdo con videos grabados por las cámaras de seguridad, la detonación ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en el centro de la ciudad. Debido al estruendo, las alarmas de varios locales se activaron inmediatamente.

De acuerdo con declaraciones en Blu Radio del coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, este artefacto explosivo había sido abandonado en un recipiente de basura

A diferencia de los atentados del día jueves, por el momento este hecho solo dejó daños materiales en algunos locales y no se reportan víctimas mortales.

Hipótesis del atentado con explosivos en Florencia, Caquetá

El coronel Pinzón expresó ante el mismo medio como la hipótesis más fuerte un ataque relacionado con presiones a comerciantes para pagos a grupos ilegales.

“Estamos haciendo el proceso de recolección de información, no se descarta que tenga que ver con algunos temas relacionados con extorsiones”, subrayó ante el medio radial el alto oficial.

Para las autoridades, los responsables del hecho serían integrantes de la estructura criminal Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

A diferencia de los atentados de Cali y Amalfi que dejaron 6 civiles y 13 policías muertos respectivamente, se descartan víctimas mortales del atentado que se sospecha iba dirigido a una de las droguerías que están establecidas en la zona.

Sigan leyendo: “Su paz cocal está destruyendo a Colombia”: así fue la crítica de María Fernanda Cabal y la oposición a Petro por atentados en Amalfi y Cali

Temas recomendados

Atentados
Extorsión
Policía
Violencia
Explosivos
Disidencias de Farc
Colombia
Caquetá
Alias Calarcá
Utilidad para la vida