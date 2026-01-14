x

Niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, fue asesinado tras atentado sicarial contra directivas del penal

El menor de 11 años falleció tras recibir un impacto de bala. El subdirector de la cárcel resultó gravemente herido. Conozca los detalles aquí.

    El director y subdirector de la cárcel de Neiva sufrieron atentado en la mañana de este martes. En los hechos, falleció Ismael Rodríguez, de 11 años. Foto: redes sociales
    El Inpec rechazó los hechos a través de un comunicado. Foto: Inpec
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

13 de enero de 2026
bookmark

Un violento ataque armado en el departamento del Huila perpetrado este martes, 13 de enero, cobró la vida del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Huila, y dejó en estado crítico al subdirector del penal.

El atentado se registró a las 6:53 a. m. en el sector conocido como Los Olivos, sobre la Ruta 45, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera.

Lea también: Hallaron muerto a dragoneante del Inpec sospechoso por el feminicidio de la patrullera Vanessa de León en Valledupar

Los funcionarios del centro carcelario se desplazaban en un vehículo particular con destino a una institución educativa cuando fueron interceptadas por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Según los reportes oficiales, los sicarios abrieron fuego a corta distancia, disparando en al menos seis ocasiones contra los ocupantes del automóvil.

Víctimas y estado de salud de los funcionarios del Inpec

En el vehículo iba Renato Solano Osorio, coronel retirado y subdirector del penal, quien recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen y registra un estado de salud crítico.

Junto al funcionario estaba Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, director de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, quien resultó ileso, y su hijo de 11 años, Ismael Rodríguez, quien falleció tras recibir un impacto de proyectil en la cabeza. El conductor del vehículo también salió ileso del ataque armado.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) repudió enérgicamente los hechos, calificándolos como un golpe a la institucionalidad y haciendo un llamado urgente al respeto por la vida.

El Inpec rechazó los hechos a través de un comunicado. Foto: Inpec

La entidad carcelaria solicitó a las autoridades judiciales celeridad en las investigaciones para capturar tanto a los autores materiales como intelectuales de este crimen.

Este atentado ocurre apenas una semana después de que la nueva administración asumiera el control del centro penitenciario, el pasado 6 de enero.

Siga leyendo: Un muerto y un uniformado herido dejó asonada en medio de un procedimiento policial en Pitalito, Huila

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el estado de salud del subdirector de la cárcel de Neiva?
El coronel (r) Renato Solano Osorio recibió impactos de bala en el tórax y abdomen. Actualmente, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en estado crítico bajo pronóstico reservado.
¿Dónde ocurrió el atentado contra el director de la cárcel?
El ataque sicarial tuvo lugar en el sector de Los Olivos, sobre la Ruta 45, en la vía que conecta a la capital del Huila con el municipio de Rivera.

