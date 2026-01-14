Niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, fue asesinado tras atentado sicarial contra directivas del penal

Un violento ataque armado en el departamento del Huila perpetrado este martes, 13 de enero, cobró la vida del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Huila, y dejó en estado crítico al subdirector del penal.

El atentado se registró a las 6:53 a. m. en el sector conocido como Los Olivos, sobre la Ruta 45, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera.

Los funcionarios del centro carcelario se desplazaban en un vehículo particular con destino a una institución educativa cuando fueron interceptadas por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.