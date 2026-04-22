Pánico en Bogotá: hombres en moto atacaron vehículo de candidata a la Contraloría

Un ataque armado en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, se registró este miércoles contra el vehículo blindado en el que se movilizaba Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General de la Nación.

El incidente ocurrió aproximadamente entre las 5:00 p. m. y las 5:45 p. m. en la intersección de la calle 25 con carrera 69, en la localidad de Fontibón.

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De acuerdo con las autoridades, Otero, de 65 años, se desplazaba en una camioneta blanca de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en compañía de su hija. El ataque se produjo cuando el vehículo llegó a una peluquería donde la aspirante tenía una cita; y, antes de que pudiera descender, dos hombres en una motocicleta interceptaron el automotor y abrieron fuego.

Según información recopilada por medios locales, transeúntes vivieron momentos de pánico al escuchar la ráfaga de disparos. Los proyectiles impactaron el vidrio lateral derecho y la puerta delantera del vehículo, algo que desencadenó la reacción inmediata del esquema de seguridad, que realizó al menos dos disparos para repeler la agresión, algo que generó un intercambio de fuego que obligó a los sicarios a huir en contravía.

Pese a la intensidad del ataque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Tanto Elvia Isabel Otero como su hija resultaron ilesas gracias a la intervención de sus protectores y al blindaje de la camioneta.