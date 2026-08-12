¿Qué pasa en el Hospital Mental? Médicos denuncian retrasos en sus pagos y falta de medicamentos

En la mañana de este miércoles 12 de agosto, los trabajadores del Hospital Mental de Antioquia María Upegui (HOMO) realizaron un plantón desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m. en las instalaciones de la institución para expresar su inconformidad por la situación laboral y asistencial que, según denuncian, atraviesa el centro de atención en salud mental.

“Nuestro salario es necesario. Quincena ya. Queremos nuestro pago”, gritaban psiquiatras, médicos, trabajadores de enfermería y del área farmacéutica, quienes recordaron que, además de cuidar la salud de sus pacientes, también tienen la responsabilidad de cuidar a sus familias.

Con carteles y consignas improvisadas, reclamaron presuntos pagos pendientes y piden respuestas frente a la situación que afecta a los trabajadores y, según sus denuncias, la atención de los pacientes.

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Según informó Caracol Radio, Agremiasalud, la organización que representa a buena parte del personal médico y asistencial de dicho hospital, sostiene que existen obligaciones pendientes desde abril.

Algunos trabajadores aseguran que tienen faltantes correspondientes al pago de junio y que aún no han recibido la quincena de julio. También denuncian retrasos en una compensación semestral y en los aportes a cajas de compensación familiar.

Sumado a esto, los trabajadores denuncian un desabastecimiento de medicamentos, principalmente antipsicóticos, que se habría extendido durante más de un mes. Estos fármacos son fundamentales para el tratamiento de pacientes con trastornos como esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar.