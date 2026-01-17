Petro le dice al ELN que “se sienten y reflexionen” tras ataque en Tibú que dejó un soldado muerto y otros cuatro heridos

La vereda Palmeras, ubicada en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se convirtió recientemente en el escenario de un nuevo ataque directo contra unidades de la fuerza pública en el que se perdió la vida de un soldado. Le puede interesar: Recorte presupuestal: presidente del Senado acusa al Gobierno Petro de desfinanciar “deliberadamente” al Congreso El empleo de aeronaves no tripuladas o drones para el lanzamiento de cargas explosivas interrumpió las operaciones militares que el Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 adelantaba en esta zona de la región durante la noche del viernes 16 de enero.

Víctimas y traslado de los uniformados

El balance oficial entregado por el Ejército Nacional confirmó el fallecimiento del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez. El uniformado, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, perdió la vida en el lugar de los hechos debido al impacto de los explosivos. En la misma acción, otros cuatro integrantes de la institución resultaron afectados: dos suboficiales y dos soldados profesionales sufrieron heridas de diversa consideración. Los lesionados fueron evacuados de la zona de operaciones y trasladados hacia la ciudad de Cúcuta, donde permanecen bajo observación médica en un centro asistencial. Le recomendamos leer: Así Petro ha “premiado” al ELN este año: “es una empresa criminal próspera” A través de un comunicado institucional, el Ejército Nacional atribuyó la responsabilidad de esta acción armada a integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, estructura perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El reporte técnico detalla que los artefactos fueron lanzados desde drones, una modalidad de ataque que se ha manifestado con mayor frecuencia en la jurisdicción de Tibú, lo que representa un desafío para la seguridad de las tropas desplegadas en el terreno. Lea más: El mapa del fracaso de la Paz Total: las mesas que resisten y las que no La situación de orden público en Norte de Santander presentó un deterioro paralelo en el corregimiento Filo el Gringo, zona rural del municipio de El Tarra. En este sector, la población civil denunció el estallido de combates entre el ELN y disidencias de las FARC. Según los testimonios de la comunidad, las hostilidades incluyeron ráfagas de fusil y, nuevamente, el uso de drones para atacar posiciones contrarias, manteniendo el patrón de violencia registrado en la vereda Palmeras.

“Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”: presidente Petro sobre la escalada de violencia

El sector de Filo el Gringo ya había sido el epicentro de fuertes incursiones armadas durante la última semana del año 2025. Aquellos enfrentamientos previos generaron una crisis humanitaria que dejó un saldo de más de 2.000 personas desplazadas de su territorio. Por medio de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro habló sobre la escalada de violencia en la que se viene sumando el país en el último tiempo, sobre todo por parte del ELN, quien, según él, celebró que asesinó 200 campesinos humildes hace un año. “El ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año, y mata a un joven soldado, quizás hijo de campesinos también o de una familia de algún barrio popular de nuestras ciudades, y se alegra, lo repito, qué estupidez de la codicia. Siéntense, reflexionen. Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, expresó el mandatario.

También le puede interesar: Fueron hasta el restaurante que financió la campaña de Corcho y denuncian que “no existe”, ¿qué encontraron? Asimismo, el jefe de Estado aseguró que estos grupos reclutan jóvenes colombianos y venezolanos para que mueran en combate, por lo que insinuó que se deben proteger las ideas de estos, que no tienen alguna relación con los traquetos. “Llevan jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína. Eso no tiene ningún sentido, para eso no es necesario morir. Las ideas nuevas son jóvenes y son de la vida y saben a bailes y risas y no tienen que ver con traquetos perdidos en el mundo”, concluyó.

Los grupos armados ilegales en Colombia suelen reclutar menores o jóvenes para que hagan parte de sus filas. FOTO: Colprensa

La reciente ofensiva en Tibú y los choques en El Tarra destacaron la persistencia de la inestabilidad en la región del Catatumbo, donde el control territorial entre grupos ilegales continúa afectando tanto a la fuerza pública como a los residentes locales.

Bloque de preguntas y respuestas