Lanzaron granada contra vehículo del director regional del Inpec en Cali: esto sucedió

La camioneta, que pertenece al esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encontraba estacionada cuando se produjo la detonación del artefacto explosivo. Por fortuna, el funcionario no se hallaba en el lugar en el momento del atentado y se encuentra ileso.

El ataque ocurrió hacia las 10:30 p.m. en la noche de este miércoles, en inmediaciones del centro penitenciario en el norte de la ciudad.

En un nuevo hecho de violencia en Cali , se reportó que una granada fue lanzada contra el vehículo blindado asignado al director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Guillermo Andrés González Andrade.

Entre los episodios de alteración de orden público en Cali también se había registrado el lanzamiento de otra granada contra la cárcel de Villahermosa en junio.

En ese entonces, la directora de ese centro penitenciario, María Lorena Serrano Aguilar, suspendió durante varios días las visitas tras el atentado terrorista que puso en riesgo la seguridad del penal y de los internos.

Se presume que los cambios que se adelantan al interior de la cárcel de Villahermosa han generado tensiones en la ciudad.

Tras conocerse el ataque de este martes, el concejal de Cali, Roberto Ortiz, expresó su rechazo y advirtió sobre el deterioro de la seguridad en la capital del Valle del Cauca.

“Todo mi rechazo al atentado contra el vehículo del Director Regional del Inpec. Por fortuna el funcionario salió ileso, sin embargo, esto representa un ataque contra la institucionalidad. ¡Cali está al garete, sumida en un caos de inseguridad que se desborda por cada esquina! La delincuencia campa a sus anchas, sin control, mientras la ciudad se ahoga en la impotencia. ¡Es hora de exigir soluciones firmes y efectivas!”, escribió en X.