x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fotos: Así quedó la camioneta del congresista Julio César Triana, atacado a bala en carretera del Huila

Se conocieron imágenes del vehículo del representante, quien relató lo sucedido y dijo que les tocó llegar “en rines” a la población más cercana.

  • El representante Julio Cesar Triana fue atacado a bala mientras salía del municipio de La Plata, en Huila. Fotos: Colprensa y Cortesía
    El representante Julio Cesar Triana fue atacado a bala mientras salía del municipio de La Plata, en Huila. Fotos: Colprensa y Cortesía
  • La camioneta del congresista recibió al menos 8 impactos de bala. Foto: Cortesía
    La camioneta del congresista recibió al menos 8 impactos de bala. Foto: Cortesía
  • El vidrio trasero fue impactado en medio del ataque al congresista Triana, declarado objetivo militar por las disidencias. Foto: Cortesía
    El vidrio trasero fue impactado en medio del ataque al congresista Triana, declarado objetivo militar por las disidencias. Foto: Cortesía
  • Al menos tres tiros fueron dirigidos al lugar donde estaba sentado Julio Cesar Triana. Foto: Cortesía
    Al menos tres tiros fueron dirigidos al lugar donde estaba sentado Julio Cesar Triana. Foto: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

En medio de una semana marcada por la muerte de Miguel Uribe, senador asesinado en un atentado en Bogotá, otro congresista denunció un ataque en su contra cuando se movilizaba en su camioneta en el municipio de La Plata, Huila.

Se trata de Julio César Triana, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical. A través de su cuenta de X denunció el ataque armado sufrido por seis hombres armados, al parecer, integrantes de las disidencias de las Farc.

Lea también: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil”

El legislador solicitó en sus redes sociales la ayuda de la Policía Nacional y el Ejército. “A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, agregó Triana en su mensaje.

De acuerdo con imágenes difundidas por el equipo de prensa del representante, la camioneta fue impactada en al menos ocho ocasiones, de las cuales, al menos tres fueron dirigidos al asiento donde estaba Triana.

La camioneta del congresista recibió al menos 8 impactos de bala. Foto: Cortesía
La camioneta del congresista recibió al menos 8 impactos de bala. Foto: Cortesía

Los vidrios delantero y trasero de la camioneta también dejaron evidencia de los disparos, los cuales, provenían según el relato del representante, de fusil y pistola 9 milímetros.

El vidrio trasero fue impactado en medio del ataque al congresista Triana, declarado objetivo militar por las disidencias. Foto: Cortesía
El vidrio trasero fue impactado en medio del ataque al congresista Triana, declarado objetivo militar por las disidencias. Foto: Cortesía
Al menos tres tiros fueron dirigidos al lugar donde estaba sentado Julio Cesar Triana. Foto: Cortesía
Al menos tres tiros fueron dirigidos al lugar donde estaba sentado Julio Cesar Triana. Foto: Cortesía

El congresista iba acompañado de seis personas, las cuales salieron ilesas del atentado. Según el relato de Triana, tuvieron que llegar “en rines” al municipio de Paicol.

¿Por qué fue atacado el representante Triana?

Al parecer, el congresista ya había recibido amenazas de muerte, sin embargo, pese a solicitudes que había pasado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), su esquema de seguridad nunca fue reforzado.

A través de un comunicado, el representante notificó que denunció sobre unas llamadas y mensajes anónimos que lo señalaban como “enemigo de la paz” por su respaldo a la Fuerza Pública el 25 de mayo del año pasado.

El pasado 2 de octubre del 2024 Triana habría recibido amenazas directas contra su vida y su familia a través de WhatsApp y, recientemente, el 12 de agosto, el representante de Cambio Radical junto a otros congresistas fueron declarados “objetivo militar” por parte del frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc.

Sigan leyendo: Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados

Temas recomendados

Atentados
Cámara de Representantes
Cambio Radical
Unidad Nacional de Protección
Violencia
Disidencias de Farc
Disidencias de Iván Mordisco
congresistas
Vehículos
crimen politico
Colombia
Huila
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida