Ayer, según el Ministerio de Salud, Colombia llegó a los 56.507 fallecidos por causa del covid-19. Es debido a la letalidad del patógeno que diversos sectores han pedido celeridad en la adquisición y aplicación de las vacunas. Ante los reproches generalizados, el Gobierno ha asegurado que este proceso se ha basado en criterio científico, no político. No obstante, y aunque hay cronogramas tentativos, Yessica Giraldo, epidemióloga y docente de la Universidad CES, considera que aún hay incertidumbre frente a las vacunas Covax y no se conocen con exactitud las fechas de envío.