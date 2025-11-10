Tensión en Arauca: así fue el ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez

El gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, relató los momentos de terror que vivió cuando su caravana fue emboscada con ráfagas de fusil en la vía que conecta los municipios de Tame y Fortul, en el oriente del país.

El ataque ocurrió cerca de las 10:55 de la mañana de este lunes, cuando el mandatario regresaba de una actividad oficial acompañado de su equipo de trabajo y su esquema de seguridad. “Un tiro más y matan al conductor”, dijo el gobernador al describir la violencia del atentado que, según confirmó, estuvo a punto de cobrar vidas.

En contexto: Atentaron contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, cuando viajaba entre Saravena y Tame

De acuerdo con el relato del propio Martínez, la caravana avanzaba a buena velocidad cuando se escucharon las primeras detonaciones. Los disparos impactaron directamente contra la camioneta blindada en la que viajaba el gobernador, una Toyota nivel V, diseñada para resistir proyectiles de alto calibre.

“Nosotros dejamos el carro abandonado porque seguimos en rines, y como unos 10 kilómetros más adelante todos nos subimos a las otras camionetas”, explicó en un video grabado minutos después del atentado y compartido por la Gobernación.

El vehículo recibió entre 10 y 13 impactos de bala, varios concentrados en el costado izquierdo —donde iba sentado el mandatario—. La rápida reacción de los escoltas permitió contener la ofensiva y asegurar la zona hasta la llegada del apoyo militar y policial.