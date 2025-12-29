Gobierno estaría evaluando un alza del 23% del salario mínimo para 2026, ¿‘suicidio’ laboral?

Aunque no se trata de una decisión oficial ni de un anuncio formal del Ejecutivo , la filtración del documento abrió un intenso debate económico y político, debido a la magnitud del aumento propuesto y a sus posibles efectos sobre la inflación, el empleo y el costo de vida.

Un borrador de decreto que habría circulado en el Gobierno Nacional durante el fin de semana encendió la discusión sobre el futuro del salario mínimo en Colombia. El borrador, atribuido a equipos técnicos del Ministerio del Trabajo , plantearía un salario mínimo mensual en 2026 de $1.746.882. Aunque no se habla propiamente de un incremento porcentual preciso, dicha cifra sería un aumento del 23%, sin incluir el auxilio de transporte, que se definiría mediante un decreto separado.

Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes reparos desde distintos sectores. Economistas y analistas advierten que un aumento de esta magnitud —muy por encima de la inflación proyectada para 2025, cercana al 5%— podría tener efectos colaterales significativos en una economía altamente indexada al salario mínimo.

Desde el Ejecutivo se argumenta, además, que la reducción del desempleo y la mejora en algunos indicadores de crecimiento económico crearían un entorno favorable para un incremento “justo”, compatible con la sostenibilidad macroeconómica y la protección del ingreso de los trabajadores formales.

Bajo esa metodología, el Gobierno estima que el salario mínimo ideal en Colombia debería ubicarse por encima de los $1,8 millones mensuales, sin auxilio de transporte. No obstante, el propio documento reconoce que ese ajuste no sería prudente aplicarlo en una sola vigencia fiscal, por lo que plantea un aumento progresivo, iniciando con un alza del 23% en 2026.

Según el texto conocido, la propuesta se fundamenta en la necesidad de reducir la brecha entre el salario mínimo legal y el denominado “salario vital”, un concepto promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , que busca que la remuneración laboral sea suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación, sin depender de ingresos adicionales.

En Colombia, más de 70 bienes, tarifas y servicios están atados directa o indirectamente al salario mínimo. Entre ellos se encuentran matrículas educativas, cuotas de administración, multas, aportes, trámites, costos de transporte y algunos servicios regulados. Un incremento del 23% implicaría un ajuste automático en estos rubros, con impacto no solo para quienes reciben el salario mínimo, sino para la población en general.

Las alertas también se centran en el mercado laboral. De acuerdo con cifras oficiales, solo alrededor de 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo, mientras que más de 11 millones de personas reciben ingresos inferiores, en su mayoría en condiciones de informalidad o empleo precario. Para estos hogares, el efecto indirecto de un alza elevada podría traducirse en mayores costos de vida sin un aumento proporcional de ingresos.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en diálogo con Blu Radio, ha señalado que incrementos del salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral suelen generar tres efectos principales: mayor inflación, aumento de la informalidad y ajustes en la calidad del empleo. “En la práctica, los empresarios —especialmente los pequeños— trasladan parte del mayor costo laboral a los precios finales, reducen contrataciones o sustituyen empleos de tiempo completo por esquemas parciales”, dijo.

Según el director de Fedesarrollo, uno de los sectores más sensibles sería el de la vivienda. Aunque varios costos se han desindexado del salario mínimo en los últimos años, el valor de la vivienda de interés social (VIS) sigue atado a este indicador. Con un aumento del 23%, el precio tope de una VIS en las principales ciudades como Bogotá y Medellín superaría los $260 millones en 2026, encareciendo las cuotas iniciales y los créditos hipotecarios para miles de familias.

De otro lado, sobre la posibilidad de un incremento del 23% en el salario mínimo, Andrés García, economista del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, advirtió que se trataría de una cifra que supera incluso las pretensiones más altas discutidas durante la mesa de concertación. Según explicó, “con una inflación que cerraría el año alrededor del 5%, un aumento cercano a 18 puntos porcentuales por encima de ese nivel, sin un crecimiento equivalente de la productividad, representa riesgos importantes para el mercado laboral”.

García señaló que el principal impacto se daría en el costo de contratación, lo que podría dificultar a las empresas —especialmente a las más pequeñas— sostener esos niveles salariales sin mejoras significativas en productividad. “Aunque solo una proporción reducida de trabajadores recibe exactamente el salario mínimo, el efecto sobre los costos empresariales sería relevante y podría traducirse en ajustes en el empleo”, dijo el economista.

Además, alertó sobre las implicaciones macroeconómicas. A su juicio, un incremento de esta magnitud podría poner presión sobre el proceso de reducción de la inflación que ha venido mostrando el país, obligando al Banco de la República a adoptar una postura más cautelosa en materia de política monetaria. Incluso, no descartó que, de presentarse señales de un repunte inflacionario, se frene el ciclo de recortes de tasas de interés o se adopten decisiones más restrictivas.

Hasta ahora, el Gobierno no ha confirmado oficialmente la cifra ni el contenido del borrador. No obstante, el presidente Gustavo Petro ha reiterado en distintos escenarios su intención de avanzar hacia un salario “vital” y “familiar”, lo que sugiere que el debate seguirá abierto en las próximas semanas.

Mientras tanto, la filtración del documento deja sobre la mesa una discusión de fondo: cómo mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desatar presiones inflacionarias ni agravar la informalidad, en un país donde el salario mínimo sigue siendo un referente clave para toda la economía.