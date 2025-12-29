Juan Manuel Galán responde a su hermano Carlos Fernando por su participación electoral: “Mi actuación política es independiente”

Juan Manuel Galán respondió públicamente a Carlos Fernando Galán el domingo 28 de diciembre por las afirmaciones del alcalde sobre su participación de cara a las elecciones presidenciales, al señalar que su actuación política es independiente, transparente y dentro de la ley, y que el debate debe centrarse en ideas y no en asuntos familiares. Y es que en entrevista con la revista Cambio publicada el mismo domingo, el alcalde explicó que las diferencias políticas entre ambos “no son nuevas” y recordó que “yo fui elegido senador por un partido distinto, Cambio Radical, y él por el Partido Liberal”.

En ese contexto, subrayó: “Yo no puedo decirle a él qué debe hacer o qué no debe hacer. Él tiene sus derechos, obviamente”.

Sin embargo, fijó una posición personal: “Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando ese alcalde está ejerciendo. No me parece conveniente, no es lo mejor”. Aclaró que no puede ir más allá de esa opinión porque su cargo se lo impide: “No puedo ya meterme más, porque no me corresponde decirle qué puede o no puede hacer y tampoco apoyarlo o no apoyarlo”. Para este lunes 29 de diciembre, en Blu Radio, Carlos Fernando Galán insistió en que el tema no es nuevo y que su postura ya la había expresado antes: “No voy a insistir en eso, es mi posición, es mi opinión personal”.

“Mi actuación política es independiente”: la respuesta de Juan Manuel Galán

Tras esas declaraciones, Juan Manuel Galán respondió en X con un mensaje directo. “Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público”, escribió.