Juan Manuel Galán responde a su hermano Carlos Fernando por su participación electoral: “Mi actuación política es independiente”

El precandidato fijó posición tras las declaraciones de su hermano, el alcalde de Bogotá, quien dijo no ver conveniente su participación electoral mientras ejerce el cargo.

  • A la izquierda, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; a la derecha, Juan Manuel Galán, precandidato presidencial. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
hace 15 horas
Juan Manuel Galán respondió públicamente a Carlos Fernando Galán el domingo 28 de diciembre por las afirmaciones del alcalde sobre su participación de cara a las elecciones presidenciales, al señalar que su actuación política es independiente, transparente y dentro de la ley, y que el debate debe centrarse en ideas y no en asuntos familiares.

Y es que en entrevista con la revista Cambio publicada el mismo domingo, el alcalde explicó que las diferencias políticas entre ambos “no son nuevas” y recordó que “yo fui elegido senador por un partido distinto, Cambio Radical, y él por el Partido Liberal”.

En ese contexto, subrayó: “Yo no puedo decirle a él qué debe hacer o qué no debe hacer. Él tiene sus derechos, obviamente”.

Sin embargo, fijó una posición personal: “Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando ese alcalde está ejerciendo. No me parece conveniente, no es lo mejor”.

Aclaró que no puede ir más allá de esa opinión porque su cargo se lo impide: “No puedo ya meterme más, porque no me corresponde decirle qué puede o no puede hacer y tampoco apoyarlo o no apoyarlo”.

Para este lunes 29 de diciembre, en Blu Radio, Carlos Fernando Galán insistió en que el tema no es nuevo y que su postura ya la había expresado antes: “No voy a insistir en eso, es mi posición, es mi opinión personal”.

“Mi actuación política es independiente”: la respuesta de Juan Manuel Galán

Tras esas declaraciones, Juan Manuel Galán respondió en X con un mensaje directo. “Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público”, escribió.

En el mismo pronunciamiento enfatizó: “Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley”.

El exsenador también marcó el foco del debate público: “Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares. En eso quiero concentrarme”. Con esa frase cerró su respuesta, dejando claro que no entrará en controversias personales y que su participación política se dará, según dijo, dentro del marco legal y programático.

Le puede interesar: Más que unidad, cálculo: lo que revela el ingreso de Paloma Valencia a la “Gran Consulta”

