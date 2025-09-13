Así es ser docente en escuelas azotadas por el conflicto armado

Miguel* tiene 12 años y se quedó sin saber la calificación en su tarea de matemáticas. El cuaderno quedó abandonado en una escuela de la subregión de San Juan en Chocó: el niño y su familia tuvieron que salir despavoridos de una guerra que los alcanzó. “Ha sido traumático —dijo el profesor de la escuela—. A veces los grupos armados llegan a la comunidad y montan retenes cerca a la institución educativa. Acusan a personas de pertenecer al grupo enemigo. Estudiantes, profesores y vecinos hemos tenido que correr. Nos ha tocado presenciar persecuciones y hasta ejecuciones”. ´Lo que ocurre en esa escuela del Chocó no es un hecho aislado. De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), entre enero y junio de 2025 se registraron 52 ataques a la educación en Colombia, un promedio de uno cada tres días. Las instituciones educativas son espacios seguros y no trincheras para la guerra. Esa es la premisa que los actores armados, parece, olvidaron. Los ataques fueron documentados en seis departamentos —Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca (ver mapa)— y van desde instalación de minas antipersonales y ocupaciones militares, hasta ataques directos a estudiantes y profesores.

La violencia contra las escuelas en otras regiones

“Muchos de mis alumnos se han ido a otros municipios o departamentos”, dijo el profesor de San Juan y añadió: “La escuela queda vacía y uno siempre se pregunta si volverán”. El Consejo Noruego documentó la presencia de grupos armados a menos de 200 metros de las escuelas. El riesgo de un enfrentamiento obliga a la suspensión de clases. –¿Usted habla con sus estudiantes del conflicto armado? –Esos temas se evitan, no se abordan. En una zona como estas hay que callar o hablar muy bajito porque todo puede ser un riesgo. Ese miedo cotidiano alimenta la deserción escolar: padres que deciden no enviar a sus hijos, estudiantes que desaparecen del aula tras un desplazamiento forzado o un reclutamiento. El informe del Consejo Noruego advierte que, en muchos casos, las clases se interrumpen por semanas, dejando huellas en el aprendizaje y en la salud mental y física de niños y maestros. “Cuando niños y niñas son reclutados para unirse a grupos armados, su educación se interrumpe abruptamente. Conocimos un caso donde un padre nos contó que varias veces los actores armados organizados habían entrado a la escuela para hablar con los estudiantes y pedirles sus números de celular”, detalló Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia. –¿Cómo le fue a Miguel en la tarea? –Muy bien, sacó 5.0.

Los ataques a la educación –al menos los que pudieron ser documentados por el NRC– afectaron a 9.436 personas. La mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes: 8.752. En Convención, Norte de Santander, una celebración escolar de la Escuela Normal Superior terminó en estampida cuando los estudiantes tuvieron que refugiarse en viviendas y en la Alcaldía en medio de disparos. Ese hecho ocurrió en febrero pasado cuando la guerrilla del ELN decidió hostigar la estación de Policía. Un uniformado resultó herido. La institución educativa recibió disparos que causaron daños en piso, paredes y ventanas. “A los actores armados —tanto las fuerzas armadas como los grupos armados organizados—, hacemos un llamado urgente para que respeten inequívocamente las escuelas y sus vías de acceso. El compromiso de todas las partes en el conflicto para respetar las escuelas debería ser inquebrantable”, añadió el director Rizzo.

El dolor en el Cauca