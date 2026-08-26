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Así es la estrategia REMAS con la que De la Espriella pondría a cabecillas presos en altamar

Desde el Gobierno nacional se estaría planteando recurrir a presos de alto perfil en altamar para evitar que sigan delinquiendo desde las prisiones y cortar comunicaciones.

  • Se espera que en tres meses la estrategia comience a funcionar. Fotos: Colprensa y Getty Images
    Se espera que en tres meses la estrategia comience a funcionar. Fotos: Colprensa y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El gobierno de Abelardo de la Espriella ha prestado atención a las cárceles y tras conocerse el traslado de varios cabecillas en sus primeras semanas de mandato, se reveló que se estaría preparando otra estrategia para cortarle comunicaciones a presos de alto perfil. Esta consta de activar los buques cárcel.

Conocida como REMAS, (Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad), la iniciativa estaría diseñada para utilizar embarcaciones oficiales en altamar como cárceles transitorias de máxima seguridad. El objetivo sería aislar por completo a cabecillas criminales de alta peligrosidad para impedir que sigan coordinando extorsiones, homicidios, narcotráfico u otras actividades delictivas desde las prisiones.

La idea surgió tras un Consejo de Seguridad en el Atlántico para tratar las problemáticas de las ciudades capitales. Estas acciones requerirían de la articulación entre la Armada y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Sobre ese trabajo conjunto, la Armada aportaría las embarcaciones oficiales y su experiencia técnica, mientras que el Inpec asumiría las funciones de custodia y vigilancia.

Otras entidades que estarían involucradas en la iniciativa serían la Policía que estaría a cargo de los sistemas inhibidores de señal y de la desconexión total de las comunicaciones a bordo, algo en lo que se trabajaría con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y los operadores privados de telefonía.

Lea también: Cárceles para capos en altamar y ley antiterrorista: así sería la nueva política penitenciaria de De la Espriella

Los informes preliminares indican que estas cárceles flotantes se ubicarían en el mar Caribe, en inmediaciones de Cartagena, y en el océano Pacífico, cerca a Buenaventura.

Se espera que de dos a tres meses la idea entre en funcionamiento, esto teniendo en cuenta retos como adecuar las fragatas con tecnología de seguridad, cámaras y literas y posibles batallas legales de defensores de los presos que argumenten posibles violaciones al derecho al arraigo familiar, al debido proceso y la dignidad humana.

Esta no sería la primera vez que se recurre a esta método pero sí la primera en que se convertiría en una política para la reclusión de presos de alta peligrosidad. Un antecedente similar ocurrió en el año 2007 cuando Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar, fue retirado de la cárcel de Itagüí y recluido de forma transitoria durante 47 días en una fragata de la Armada en el Caribe para cortar sus comunicaciones antes de su extradición.

Siga leyendo: De la Espriella ordenó trasladar a Bogotá a 20 presos de Los Costeños y Los Pepes

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Preguntas y respuestas

¿Qué es REMAS y cómo funcionarán las cárceles flotantes en Colombia?
REMAS significa Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad. La propuesta contempla utilizar embarcaciones oficiales en altamar como cárceles transitorias para aislar a presos de alta peligrosidad y evitar que continúen coordinando delitos desde prisión.
¿Dónde estarían ubicadas las cárceles flotantes de Colombia?
Los informes preliminares señalan que las cárceles flotantes estarían ubicadas en el mar Caribe, cerca de Cartagena, y en el océano Pacífico, en inmediaciones de Buenaventura. La noticia no precisa las coordenadas ni las embarcaciones que serían utilizadas.
¿Cuándo comenzarían a funcionar las cárceles flotantes REMAS?
Se espera que la estrategia pueda entrar en funcionamiento en un plazo de dos a tres meses. Antes deberán adecuarse las embarcaciones con cámaras, literas y tecnología de seguridad, además de superar posibles obstáculos legales.

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