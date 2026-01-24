Alfredo Acosta: así es el ministro de la Igualdad que le ha visto los ojos a la guerra más oscura

El rostro fiero y sereno, la mirada penetrante, la nariz que revela el carácter del hombre que no cede. Alfredo Acosta —Lucho le dicen sus amigos— fue nombrado Ministro de Igualdad esta semana y en todas las noticias apareció esa fotografía de Pablo Salgado, donde sobre un fondo negro, una camiseta negra y el pelo azabache resaltan el sombrero de fique y el bastón, bordados con la belleza geométrica de las telas del pueblo nasa, que ha resistido a las mareas de sangre que en el Cauca han insuflado todos los grupos armados.
La fotografía hace parte de una serie típica de las sesiones que se hacen para medios, en una de ellas Acosta aparece riéndose, es una carcajada profunda, con todos los dientes y los ojos achinados; contrasta con la parquedad de la primera. Las dos son bellas.