Asesinaron de un tiro en la cabeza a miembro de la UNP en Atlántico: fue hallado atado y con signos de tortura

Atado, con signos de tortura y un tiro en la cabeza, fue encontrado sin vida un hombre de 40 años de edad, quien era miembro de la UNP, en la trocha conocida como El Uvero, en el corregimiento de Santa Rita, zona municipal de Ponedera, Atlántico.
La víctima fue identificada como Víctor Alfredo Guerrero Moreno, quien fue hallado por transeúntes que pasaron por el sector y dieron aviso la Policía Nacional, qué momentos después llegó a lugar y en efecto había el cuerpo de un hombre que vestía jean, camiseta tipo polo de color negro y tenis de color negro.