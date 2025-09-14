Asesinaron a Jorge Armando Tapias, jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza

Mientras departía en un establecimiento comercial de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, el subintentendente de la Policía, Jorge Armando Tapias, fue atacado por un sicario que terminó asesinándolo. El hombre, de 34 años y quien además era jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, murió en el sector El Remolino, donde ocurrió el ataque. Lea aquí: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil” De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió sobre las 9:30 de este sábado, 13 de septiembre, en el billar Mi oficina del sector a orillas del río Arauca, cuando dos hombres armados –uno detrás del otro– llegaron caminando y uno de ellos, sin mediar palabra, atacó directamente a Tapias.

Fue el mismo alcalde quien confirmó el homicidio del jefe de su esquema de seguridad, que trabajaba con él desde hace un año y medio. “Gracias, amigo Jorge Tapias por siempre estar al lado mío, por convertirse en mi sombra, en mi protección. Me queda el dolor en el pecho, pero muchas carcajadas y vivencias; jamás le llamé la atención porque hacía su trabajo impecable. Usted fue un señor siempre, mi cabo Tapias”, expresó el alcalde a través de redes sociales. Siga leyendo: ¿Quiénes son los disidentes señalados de atentar contra el esquema del representante Julio César Triana? El mandatario local agregó que “esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su familia”.