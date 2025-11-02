Tensión en el Gobierno: Benedetti denuncia sobrevuelo de drones sobre su vivienda y anuncia acciones penales

El ministro del Interior , Armando Benedetti, denunció en la red social X que en la madrugada de este domingo estuvieron dos drones sobrevolando su lugar de residencia.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial? Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. Todo lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”, anotó el funcionario.

El señalamiento estuvo acompañado de un video, subido también a la red X, en el que muestra los drones sobre su vivienda: “Aquí está el video donde entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy los drones sobrevolaban el lugar donde vivo”.

Igualmente anticipaba que denunciaría a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra su vida y la de su familia, donde viven menores de edad.