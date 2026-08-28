Aprobaron más de 37.000 firmas para poner en debate la posible militarización de Bogotá: todo se definirá en el Concejo

En medio de una propuesta por militarizar todo el territorio de la ciudad de Bogotá, el conteo oficial de la votación por aprobar esta premisa ya no es materia de especulación: 37.056 apoyos válidos abrieron paso a una discusión sin precedentes recientes en la capital.
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Tras superar el umbral legal exigido por la ley, la propuesta de llevar efectivos de las Fuerzas Militares a las calles de Bogotá desembarcará en el Concejo Distrital en forma de cabildo abierto, un mecanismo de participación ciudadana propiciado por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui.