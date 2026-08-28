Video | Aerocivil anunció sanciones a hombre que voló en un dron de fumigación

Aunque fue grabada en medio de risas, una escena que involucraba a un hombre volando en un dron en Puerto Gaitán, Meta, pudo haber terminado en tragedia. Tras lo viral de las imágenes, la Aeronáutica Civil se pronunció.

Las imágenes de lo sucedido se dieron a conocer el pasado miércoles 26 de agosto. En el video se ve cómo un joven ingresó en el compartimiento de una aeronave no tripulada que se utiliza para aspersión y dispersión en el campo.

El sujeto se montó al dron sin ninguna protección visible; alcanzó a estar en el aire por casi dos minutos. La maniobra se hizo a bordo de una embarcación sobre un río, algo que podría aumentar los riesgos de dicha acción.