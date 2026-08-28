Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Video | Aerocivil anunció sanciones a hombre que voló en un dron de fumigación

Una persona estuvo transportándose en una aeronave no tripulada registrada para labores de aspersión y dispersión en el campo.

  • Un joven dentro de un compartimiento de un dron alcanzó a estar en el aire por más de un minuto. Foto: Captura de video @ColombiaOscura
    Un joven dentro de un compartimiento de un dron alcanzó a estar en el aire por más de un minuto. Foto: Captura de video @ColombiaOscura
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Aunque fue grabada en medio de risas, una escena que involucraba a un hombre volando en un dron en Puerto Gaitán, Meta, pudo haber terminado en tragedia. Tras lo viral de las imágenes, la Aeronáutica Civil se pronunció.

Las imágenes de lo sucedido se dieron a conocer el pasado miércoles 26 de agosto. En el video se ve cómo un joven ingresó en el compartimiento de una aeronave no tripulada que se utiliza para aspersión y dispersión en el campo.

El sujeto se montó al dron sin ninguna protección visible; alcanzó a estar en el aire por casi dos minutos. La maniobra se hizo a bordo de una embarcación sobre un río, algo que podría aumentar los riesgos de dicha acción.

Sobre esto, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado rechazando lo ocurrido. “Este tipo de acciones vulnera de forma directa las disposiciones contemplas en Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 100, relativo a las Operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas, y el RAC 219, sobre Gestión de Seguridad Operacional”, expresó la entidad.

Lea también: ¿Por no pagar extorsiones? El motivo por el cual bombardean mina con un dron en el Nordeste antioqueño

La Aerocivil subrayó que estas aeronaves están diseñadas para operar con estrictos límites y que dentro de sus objetivos establecidos por la regulación aérea y sus fabricantes no se contempla su uso como medio de transporte humano.

“Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS (aeronave no tripulada) durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas nacionales”, expresó la Aerocivil.

La autoridad aérea notificó que hará una evaluación rigurosa de lo sucedido y en caso tal aplicará sanciones proporcionales a las infracciones que se hayan cometido en dicho accionar y a los riesgos que se generaron. También hizo un llamado a los pilotos de este tipo de aeronaves para que desarrollen las respectivas actividades acogidos a la norma.

Siga leyendo: Roban dos drones en base militar de la Fuerza Aeroespacial en Casanare; esto es lo que se sabe

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Es legal que una persona viaje en un dron en Colombia?
No. La Aeronáutica Civil señala que los drones o UAS están diseñados para operar sin personas a bordo y que utilizarlos como medio de transporte humano vulnera las disposiciones del RAC 100 y el RAC 219.
¿Qué pasó con el hombre que voló en un dron en Puerto Gaitán?
El hombre ingresó al compartimiento de un dron utilizado para labores de aspersión y dispersión y permaneció en el aire durante casi dos minutos, sin protección visible. La maniobra ocurrió sobre una embarcación en un río y fue grabada en video.
¿Por qué es peligroso que una persona viaje en un dron de aspersión?
La Aerocivil advierte que transportar a una persona en un UAS durante el vuelo representa un riesgo para su vida, para terceros en la superficie y para la seguridad de las operaciones aéreas nacionales.

Temas recomendados

Drones
Aeronáutica Civil
Aviación
Videos
Sanciones
Riesgo
Imágenes
Colombia
Meta
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos