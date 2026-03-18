Estos son los apoyos clave que han sumado Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda para la primera vuelta

En carrera a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo los apoyos que reciben los candidatos son claves para ir consolidando sus postulaciones. Esta semana en las campañas de Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda, hubo importantes movimientos en ese sentido.

La candidata de la Gran Consulta, Paloma Valencia, recibió el respaldo de un grupo de exministros de la Defensa, como también de varios generales en retiro, con quienes se reunió y compartió posturas sobre cómo se debe recuperar el orden público en el país, en particular en las regiones más afectadas.

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Entre los firmantes están los exministros de Defensa Marta Lucía Ramírez, Diego Molano, Guillermo Botero y Juan Carlos Esguerra. El listado de generales en retiro lo integran nombres como Alberto Mejía, Ricardo Gómez Nieto, Ricardo Jiménez y Guillermo León.

Al recibir este apoyo, Valencia agradeció la confianza de quienes han liderado la defensa y soberanía del país, señalando que su compromiso con la “seguridad total” es una necesidad urgente para evitar que Colombia siga cayendo en manos de la criminalidad organizada.