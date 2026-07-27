“Juliana Guerrero actuaba como ama y señora”: las nuevas quejas de Angie Rodríguez y la controversia entre Petro y De la Espriella por su futuro

La situación de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, la gerente del Fondo de Adaptación que públicamente se ha quejado por presuntos manejos irregulares dentro de la Casa de Nariño, se convirtió en el nuevo motivo de controversia entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el entrante, Abelardo de la Espriella.

Este domingo Rodríguez dio una entrevista en Noticias RCN, en la cual denunció que le estaban desmontando su esquema de seguridad, que estaba recibiendo presiones por parte de las bodegas digitales del petrismo y que Juliana Guerrero “actuaba como ama y señora” manipulando cargos, entre otras cosas.

La funcionaria ha ocupado puestos importantes en el mandato de Petro. Fue asesora del Ministerio de Salud y jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) antes de llegar al Fondo de Adaptación, la entidad encargada de la ejecución de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático y auxiliar a los damnificados de sus desastres ambientales.

Pero en los últimos meses se ha destapado en los medios de comunicación, cuestionando decisiones del presidente Petro y de su entorno, razón por la cual ha recibido múltiples amenazas.

“Mientras yo era directora del Dapre, empecé a alertar que no estaba de acuerdo con muchas situaciones, ¿y qué empezaron a hacer? No me permitieron la entrada a la Casa de Nariño, le quitaron la biometría (el sistema de acceso) a mi equipo de seguridad y mis asesores, ellos me querían quitar la seguridad a como dé lugar”, afirmó.

También se quejó porque, según ella, la Policía está debilitando su esquema de seguridad. “Es una manera de silenciarlo a uno”, acotó.

Y fue más allá: “Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, yo hago responsables, entre otros, al señor Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd (Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres); a la señora Juliana Guerrero; a la señora Letty Leal, gerente del Fondo Paz;; y al señor Raúl Moreno, jefe de Despacho del Presidente. Yo he puesto en conocimiento de las autoridades una serie de hechos irregulares, y en vez de respaldo he encontrado una situación completamente adversa”.

En el centro de esta nueva crisis en el alto gobierno está una orden del presidente Petro, de trasladar un billón de pesos de recursos del Fondo de Adaptación a la Ungrd, con el pretexto de enfrentar los eventuales daños que causará el fenómeno del Mega Niño que azotará a Colombia a final de este año.

Rodríguez se opuso a la decisión, alegando que ese dinero ya está destinado para atender a las comunidades de La Mojana, y prometió interponer acciones legales para frenar el decreto que ordena el millonario movimiento de la plata.

Rodríguez reiteró que detrás del petrismo hay bodegas digitales encargadas de desprestigiar por redes sociales a personas que considerar adversarias al Gobierno.

“Todas las bodegas ya deben estar reunidas a ver cómo me van a silenciar esta vez, o qué hashtag me van a sacar, si estoy o no con paramilitares, porque ese es el modus operandi de ellos, pero no les tengo miedo (...). Sí existe una red de bodegas en el Gobierno, y yo fui víctima de ellas, es el modus operandi de ellos, cuando algo los está afectando, tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar a las personas”, señaló.