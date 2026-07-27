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“Juliana Guerrero actuaba como ama y señora”: las nuevas quejas de Angie Rodríguez y la controversia entre Petro y De la Espriella por su futuro

La directora del Fondo de Adaptación cuestionó varios manejos del Gobierno nacional en una entrevista. El presidente Petro solicitó su despido.

  • Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación de la Presidencia. FOTO: COLPRENSA.
    Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación de la Presidencia. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
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La situación de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, la gerente del Fondo de Adaptación que públicamente se ha quejado por presuntos manejos irregulares dentro de la Casa de Nariño, se convirtió en el nuevo motivo de controversia entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el entrante, Abelardo de la Espriella.

Este domingo Rodríguez dio una entrevista en Noticias RCN, en la cual denunció que le estaban desmontando su esquema de seguridad, que estaba recibiendo presiones por parte de las bodegas digitales del petrismo y que Juliana Guerrero “actuaba como ama y señora” manipulando cargos, entre otras cosas.

La funcionaria ha ocupado puestos importantes en el mandato de Petro. Fue asesora del Ministerio de Salud y jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) antes de llegar al Fondo de Adaptación, la entidad encargada de la ejecución de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático y auxiliar a los damnificados de sus desastres ambientales.

Pero en los últimos meses se ha destapado en los medios de comunicación, cuestionando decisiones del presidente Petro y de su entorno, razón por la cual ha recibido múltiples amenazas.

“Mientras yo era directora del Dapre, empecé a alertar que no estaba de acuerdo con muchas situaciones, ¿y qué empezaron a hacer? No me permitieron la entrada a la Casa de Nariño, le quitaron la biometría (el sistema de acceso) a mi equipo de seguridad y mis asesores, ellos me querían quitar la seguridad a como dé lugar”, afirmó.

También se quejó porque, según ella, la Policía está debilitando su esquema de seguridad. “Es una manera de silenciarlo a uno”, acotó.

Y fue más allá: “Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, yo hago responsables, entre otros, al señor Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd (Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres); a la señora Juliana Guerrero; a la señora Letty Leal, gerente del Fondo Paz;; y al señor Raúl Moreno, jefe de Despacho del Presidente. Yo he puesto en conocimiento de las autoridades una serie de hechos irregulares, y en vez de respaldo he encontrado una situación completamente adversa”.

En el centro de esta nueva crisis en el alto gobierno está una orden del presidente Petro, de trasladar un billón de pesos de recursos del Fondo de Adaptación a la Ungrd, con el pretexto de enfrentar los eventuales daños que causará el fenómeno del Mega Niño que azotará a Colombia a final de este año.

Rodríguez se opuso a la decisión, alegando que ese dinero ya está destinado para atender a las comunidades de La Mojana, y prometió interponer acciones legales para frenar el decreto que ordena el millonario movimiento de la plata.

Rodríguez reiteró que detrás del petrismo hay bodegas digitales encargadas de desprestigiar por redes sociales a personas que considerar adversarias al Gobierno.

“Todas las bodegas ya deben estar reunidas a ver cómo me van a silenciar esta vez, o qué hashtag me van a sacar, si estoy o no con paramilitares, porque ese es el modus operandi de ellos, pero no les tengo miedo (...). Sí existe una red de bodegas en el Gobierno, y yo fui víctima de ellas, es el modus operandi de ellos, cuando algo los está afectando, tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar a las personas”, señaló.

Rodríguez también se refirió a Juliana Guerrero, la joven cercana a Petro investigada por la supuesta obtención de un título académico fraudulento y el presunto tráfico de influencias con puestos en el sector público.

“Yo lo había advertido. Al interior del Gobierno fui la única funcionaria que lo advirtió, y ella pidió mi cabeza, al igual que otras mujeres, porque eso es una red. Ella sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para pedir puestos, quitar y poner gente, como ama y señora, y yo obviamente me opuse. Como me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes, dije que era un mal mensaje para la juventud”, acotó Rodríguez.

Recordó que a pesar de todas las quejas en contra, Juliana Guerrero sigue siendo la representante del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar. “Le dije al presidente (Petro) que había que cambiarla, es impresentable que una persona con todo este prontuario siga siendo la delegada”, manifestó.

Cuando le preguntaron si sabía por qué Petro protegía tanto a Guerrero, la entrevistada dijo que no, y agregó que el presidente no quiso firmar el decreto que la relevaba de esa representación en la universidad.

Según Rodríguez, en el empalme con el próximo gobierno se van a encontrar varios casos de corrupción, “no solamente es Juliana, eso es una red de muchas personas. De mi parte, en lo que respecta al tema del fondo, voy a entregar auditorías, creo que será la única entidad que las entregará”.

Mencionó a una mujer llamada Gabriela Muñoz, “que en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Es el mismo modus operandi, creen que son las damas y señoras de las entidades. No podría decir si con respaldo del presidente o no, pero sus actuaciones son de dudosa procedencia”.

Choque entre presidentes por Angie Rodríguez

A raíz de lo comentado, De la Espriella publicó un trino con una petición: “Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”.

Y en lo relativo a su próximo mandato, acotó: “Señores ministro del Interior designado, @Rodrigo_Lara_, y señor director de la UNP designado, @DidierblancoR, encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez. La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”.

En las redes sociales también le salió al paso el presidente Gustavo Petro, quien se fue lanza en ristre contra Rodríguez, minimizando sus quejas porque está en un tratamiento psiquiátrico.

“No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga”, dijo.

El jefe de Estado posteó un documento interno, una comunicación entre el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Hacienda, en el que se notificó una nueva incapacidad médica por psiquiatría de Rodríguez, por un plazo de 10 días.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente”, aseveró.

Según Petro, “todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del Fondo de Adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el mega niño que es megasequía en diciembre. Esa es una prioridad vital y el dinero se utiliza es para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”.

La supuesta relación con paramilitares que mencionó Petro, tendría que ver con una presunta relación sentimental entre Rodríguez y el político Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) y representante a la Cámara por la circunscripción especial de las curules de paz.

“Yo no soy ninguna traidora, los que traicionaron este proyecto político fueron esas personas que yo he venido denunciando, y que por acción, omisión o complicidad destruyeron ese ideal de cambio con el que muchos soñamos. No me dejé llevar por la codicia, ni por el poder, ni tampoco por idealismos”, declaró Rodríguez en la entrevista, y enfatizó que quedó “muy defraudada” de Gustavo Petro.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Petro reacciona a investigación sobre presunta red de influencias de Juliana Guerrero y su hermana: “Si recibieron dinero deben devolverlo”.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué Angie Rodríguez se opuso al traslado de un billón de pesos del Fondo de Adaptación a la UNGRD?
Angie Rodríguez afirmó que se opuso porque, según su versión, esos recursos ya estaban comprometidos para proyectos destinados a las comunidades de La Mojana. Además, anunció que promoverá acciones legales para intentar frenar el decreto con el que el Gobierno ordenaría el traslado del dinero hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
¿Qué denuncias hizo Angie Rodríguez sobre su seguridad y las presiones que asegura recibir?
Rodríguez denunció que su esquema de seguridad estaría siendo reducido y que anteriormente se restringió el acceso de su equipo a la Casa de Nariño. También aseguró que ha recibido amenazas y presiones, por lo que responsabilizó públicamente a varios funcionarios si llegara a ocurrirle algo a ella o a su familia.
¿Qué respondió Gustavo Petro a las acusaciones de Angie Rodríguez?
El presidente Gustavo Petro rechazó las denuncias de Rodríguez y cuestionó la credibilidad de sus declaraciones. En publicaciones en redes sociales sostuvo que la funcionaria estaba bajo un tratamiento psiquiátrico, compartió un documento sobre una incapacidad médica y pidió al ministro de Hacienda declararla insubsistente. También defendió que los recursos del Fondo de Adaptación debían destinarse a enfrentar los efectos del fenómeno del Mega Niño.

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