¿Hubo amaños en el Mundial 2026? Surgen alertas por apuestas: ¿qué dice la FIFA?

Aunque el Mundial de 2026 concluyó con España levantando el trofeo y celebrando su segundo título mundial tras 16 años, en los días posteriores al campeonato comenzaron a circular versiones sobre un presunto amaño de algunos partidos del torneo, relacionadas con movimientos irregulares en el mercado de las apuestas deportivas.
Las informaciones fueron divulgadas inicialmente por el medio francés RMC Sport, que reveló la existencia de un reporte del Consejo de Europa en el que se recopilan varias alertas detectadas durante algunos compromisos disputados en la Copa del Mundo.
Sin embargo, la FIFA salió al paso de las especulaciones y aseguró que, hasta el momento, no ha encontrado indicios que permitan concluir que existió manipulación de partidos durante el campeonato.
Según explicó el máximo organismo del fútbol mundial, el documento citado corresponde a un registro de alertas preventivas y constituye una recomendación para fortalecer los mecanismos de protección de la integridad de las competiciones, mas no una prueba de que se hayan cometido irregularidades.