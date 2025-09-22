x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Incapacidad médica, inasistencia al Senado y testimonios, anexos que presentó Leyva señalando a Petro por problemas de salud mental

El excanciller presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes un documento de 33 páginas en donde se refiere a detalles de sus cartas y expone algunos “antecedentes de personalidad y psiquis de Gustavo Petro”.

  • El excanciller Álvaro Leyva declaró ante la Cámara de Representantes sosteniendo sus señalamientos en contra del presidente Gustavo Petro. Fotos: Presidencia y Captura de documento.
    El excanciller Álvaro Leyva declaró ante la Cámara de Representantes sosteniendo sus señalamientos en contra del presidente Gustavo Petro. Fotos: Presidencia y Captura de documento.
  • Esta fue la incapacidad del senador Gustavo Petro que Leyva anexó a su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Foto: Captura documento declaración.
    Esta fue la incapacidad del senador Gustavo Petro que Leyva anexó a su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Foto: Captura documento declaración.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

22 de septiembre de 2025
bookmark

El excanciller Álvaro Leyva radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes un documento con algunos señalamientos respecto a la salud mental del presidente Gustavo Petro.

En este el exfuncionario que ha señalado al jefe de Estado de tener problemas con consumo de drogas a través de tres cartas publicadas el 19 de abril, 5 de mayo y 1 de junio de 2025.

Lea también: Álvaro Leyva: la historia de escándalos y trabajo por las Farc del padrino de la Constituyente

Ante las revelaciones del exministro en las mencionadas publicaciones, Leyva testificó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes exponiendo los motivos de sus señalamientos.

En esa declaración, Leyva presentó un conjunto de anexos llamado Antecedentes de personalidad y psiquis de Gustavo Petro Urrego. En esta parte de su declaración el citado ofrece “una exposición sistemática de hechos relevantes relacionados con el comportamiento personal” del jefe de Estado.

Para el exintegrante del gabinete, el presidente ha presentado sucesos que estarían presuntamente comprometiendo la “correcta capacidad funcional” para ejercer la jefatura de Estado.

La primera evidencia expuesta ante la Cámara fue un testimonio de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt quien dijo haber encontrado a Petro “ido” en un apartamento en Bélgica, en un estado “totalmente desconectado”.

Esto habría sucedido mientras Gustavo Petro era consejero de la Embajada de Colombia en Bélgica, con sede en Bruselas.

“Él simplemente estaba ido, estirado en el suelo de la sala de su casa. Yo hablé con su entonces esposa, Mary Luz Herrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy Presidente”, cita el documento presentado ante los congresistas.

La segunda evidencia mostrada por Leyva fue una demanda en contra del entonces senador, Gustavo Petro, porque había faltado en 17 ocasiones “a sesiones plenarias donde se han votado proyectos de ley”, según declaró el excanciller.

“El demandante enumeró ciertas excusas que el hoy presidente presentó ante sus inasistencias, algunas de las cuales fueron emitidas por un médico particular y la EPS Sanitas no transcribió”, expresó Leyva en el anexo.

Por último, el excanciller relacionó una incapacidad médica generada en el año 2019 cuando pertenecía al Senado de la República. “Gustavo Francisco Petro Urrego. El paciente en mención valorado por mí se encuentra incapacitado por enfermedad médica bajo mi responsabilidad y cuidado por 4 días a partir de la fecha y hasta el próximo 27 de febrero del 2019, salvo complicaciones”, se mencionaba en la incapacidad.

Lo llamativo de la incapacidad, resaltó el exministro, es que fue hecha por el doctor Felipe Atalaya, médico psiquiatra de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario, con amplia experiencia en manejo de pacientes con dependencia a drogas, alcohol y trastornos bipolares.

Esta fue la incapacidad del senador Gustavo Petro que Leyva anexó a su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Foto: Captura documento declaración.
Esta fue la incapacidad del senador Gustavo Petro que Leyva anexó a su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Foto: Captura documento declaración.

Junto a estos anexos, el exministro de Relaciones Exteriores agregó apuntes y enlaces reafirmando sus denuncias realizadas en las cartas publicadas en lo que va del año.

Leyva ha asegurado que el presidente tiene un consumo problemático de drogas y ausencias injustificadas en actos oficiales. Con su declaración, en caso de comprobarse los señalamientos del exfuncionario, este escalaría a instancias judiciales o disciplinarias, aunque la figura del presidente tiene un fuero especial en Colombia.

Vea, El top 5 de disparates de Petro: ¿Estaba bajo el efecto de alguna sustancia?:

Temas recomendados

Presidencia
Presidentes de Colombia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Drogas
Salud mental
Gobierno Nacional
Carta
Gabinete
Excanciller
Colombia
Bélgica
Gustavo Petro
Álvaro Leyva Durán
Íngrid Betancourt
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida