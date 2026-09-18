Así reconstruyó la Fiscalía las últimas horas de Ana Lucía, niña hallada asesinada en Bogotá

El hallazgo del cuerpo de Ana Lucía González, de 9 años, en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar llevó a la Fiscalía a reconstruir ante un juez de control de garantías las últimas horas de la menor y el recorrido que, según la investigación, habría realizado junto a Shenner José Rojas Lárez, su presunto asesino. Durante la audiencia, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos priorizados cometidos contra niños, niñas y adolescentes (UENNA) presentó la secuencia de hechos que, de acuerdo con el ente acusador, comenzó en Mosquera, Cundinamarca, y terminó en el sur de Bogotá. Puede leer: Desgarrador testimonio de familiares de la menor hallada muerta en una alcantarilla en Bogotá: “Reconocí a mi hija y pido justicia”

La Fiscalía imputó a Rojas Lárez, ciudadano venezolano de 29 años, por los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. El procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

La reconstrucción de los hechos en la muerte de Ana Lucía González

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la diligencia, todo habría comenzado el 14 de septiembre, cuando Rojas Lárez tuvo una discusión con su pareja sentimental, hermana de la menor, en la vivienda que compartían en Mosquera.

Shenner José Rojas Lárez, su presunto asesino. FOTO: Fiscalía

El altercado habría dejado daños en el inmueble. Después de lo ocurrido, la mujer habría acudido a un CAI para pedir asistencia de la Policía. La Fiscalía sostiene que, durante ese momento, Rojas Lárez habría sacado a Ana Lucía de la vivienda y la habría llevado en una motocicleta. Amplíe la noticia: Él es Jose Rojas, el hombre enviado a prisión por homicidio de niña hallada en alcantarilla de Bogotá

El primer destino habría sido un inmueble ubicado en Fontibón, en Bogotá. Allí, según la Fiscalía, permaneció la menor hasta el día siguiente. La fiscal explicó que Rojas Lárez habría regresado el 15 de septiembre para recogerla. Entre las 10 y las 11 de la mañana, según lo expuesto en la audiencia, ambos habrían sido trasladados hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Fue allí donde, de acuerdo con la acusación, ocurrió el desenlace. “Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte”, señaló la fiscal durante la audiencia. Horas más tarde, el cuerpo de Ana Lucía fue encontrado en un canal de aguas lluvias del mismo sector. La información presentada durante el proceso indica que Medicina Legal estableció la asfixia como causa de muerte. Puede leer: Encontraron con vida a Sofía Baquero, la niña de 12 años que estaba desaparecida en Bogotá Las cámaras de seguridad fueron otro de los elementos utilizados para reconstruir lo ocurrido. Según las autoridades, los registros permitieron establecer parte del trayecto que habrían realizado Rojas Lárez y la menor. Sin embargo, la investigación también contempla hechos anteriores. La Fiscalía aseguró que las labores de policía judicial y los análisis realizados permitieron establecer que Ana Lucía habría sufrido previamente agresiones y conductas de carácter sexual mientras permanecía bajo el cuidado del procesado.

Por estas circunstancias, Rojas Lárez también fue acusado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, igualmente agravado. El ente acusador señaló además que los elementos recopilados indicarían que el crimen habría sido una forma de violencia vicaria y de represalia contra su compañera sentimental. Rojas Lárez fue capturado mientras avanzaban las investigaciones por la desaparición y muerte de la menor. Según la información expuesta ante el juez, habría intentado escapar con rumbo a Medellín. Ahora, con la imputación de los dos delitos y la medida de aseguramiento en un centro carcelario, el caso continúa en la justicia. Rojas Lárez no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y deberá responder dentro del proceso por las acusaciones en su contra. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con información de Colprensa-Vanguardia*

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