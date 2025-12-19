x

“No tiene sentido”: amigo de Vivian Polanía cuestiona la versión sobre su muerte y habla de amenazas

El abogado Luis Alexander Maldonado indicó que la togada era una de las mejores juezas de Norte de Santander y que, debido a su labor, se vio en la obligación de asumir casos relacionados con bandas criminales de la región.

  • Amigo de Heidy Vivian Polanía Franco contó su versión sobre la muerte de la jueza. FOTOS: Tomadas de Instagram
    Amigo de Heidy Vivian Polanía Franco contó su versión sobre la muerte de la jueza. FOTOS: Tomadas de Instagram
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
19 de diciembre de 2025
bookmark

Todavía hay consternación por la muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, quien fue hallada sin vida en compañía de su bebé de dos meses, que en ese momento ya ajustaba más de 12 horas sin consumir alimento, según revelaron las autoridades. El hallazgo se produjo en su apartamento ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, Norte de Santander, cuando el cuerpo de la togada yacía en su cama y con algunas sábanas a su alrededor.

Entérese: Vivian Polanía, la jueza que envió a la cárcel al asesino del periodista Jaime Vásquez

Sobre esta muerte existen varias hipótesis. La primera apunta a que se quitó la vida, pues junto a ella habrían sido encontradas algunas papeletas con sustancias estupefacientes. La que ha cobrado menos fuerza, aunque no se descarta, es la de un homicidio, ya que en el ejercicio de su labor Polanía lideró procesos judiciales de gran relevancia, como el del periodista Jaime Vásquez, asesinado en 2024 tras denunciar hechos de corrupción en su departamento. La jueza fue quien envió a La Picota de Bogotá al presunto coautor del homicidio del veedor ciudadano.

Sin embargo, para su amigo y abogado Luis Alexander Maldonado, el suicidio no le convence mucho porque Polanía era madre lactante y no cree que hubiera puesto en riesgo al bebé en un intento de quitarse la vida.

“Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño, pero será Medicinal Legal quien determine las causas de su muerte. Ella vivía en un conjunto cerrado al cual era muy difícil que alguien ingresara”, mencionó Maldonado a El Tiempo.

Le puede interesar: ¿Qué hay detrás de la muerte de la jueza influencer Vivian Polanía?

Lo que sí considera creíble es la hipótesis de un homicidio o incluso un feminicidio, puesto que la mujer había publicado unos audios en los que se hablaba de presuntos chantajes con fotos personales por parte de su expareja.

“En las grabaciones habla de problemas que tenía con una expareja, pero entiendo que era más un tema de convivencia y eso se solucionó. Ella tenía muchas amenazas por ser juez Bacrim, negaba muchos beneficios a miembros de bandas criminales. Por eso tenía esquema de protección de la rama judicial. Era la juez incorruptible. De hecho, fue la juez de garantías en el caso de los asesinos del periodista Jaime Vásquez”, agregó al medio citado.

¿Quién es la pareja de la jueza Vivian Polanía?

Anuar Salín Jure Balaguera es identificado como la última pareja sentimental de la jueza Vivian Polanía y el padre de su bebé, un menor de apenas dos meses de nacido.

Salín Jure mantiene un perfil bajo en redes sociales. Su cuenta de Instagram se encuentra en modo privado, aunque allí se evidencian referencias a su formación académica y a aspectos de su vida profesional. De acuerdo con información conocida, el hombre figura como administrador de empresas, cuenta con una especialización en Alta Gerencia y una maestría en Educación con énfasis en Matemáticas, títulos obtenidos en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre señalamientos judiciales en su contra ni sobre citaciones formales relacionadas con el caso, pero su nombre figura dentro del contexto familiar que está siendo analizado por la Fiscalía.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Sin rastros de violencia: las hipótesis que rodean la muerte de la jueza Vivian Polanía

Temas recomendados

Mujeres
Justicia
Redes sociales
Judicial
Feminicidios
Homicidio
Familia
Muerte
Violencia intrafamiliar
Madres
Hijos
Jueza
Juez
Colombia
Norte de Santander
Cúcuta
Vivian Polanía
