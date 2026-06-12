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Colombia será sede principal de Ameripol tras aprobación del Congreso: ¿cuál es el beneficio para el país?

El Congreso aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que pone las reglas para la operación del organismo multilateral.

  • Ameripol tiene una sede en Bogotá, la cual de ahora en adelante será la principal del organismo. FOTO: CORTESÍA @AmeripolOrg.
    Ameripol tiene una sede en Bogotá, la cual de ahora en adelante será la principal del organismo. FOTO: CORTESÍA @AmeripolOrg.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Con la aprobación en el Congreso de la República del Tratado Constitutivo de Ameripol, Colombia se convirtió en la sede permanente de dicho organismo, que integra a las instituciones de Policía de 43 países de Sur, Centro y Norteamérica.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, contó esta semana que ese proyecto de ley fue aprobado en cuarto debate, lo que “marca un hito para la seguridad regional, consolida a Bogotá como sede permanente de este organismo hemisférico y fortalece la cooperación internacional contra delitos transnacionales”.

El proyecto establece, entre otras cosas, los detalles legales y logísticos necesarios para la operación de esa entidad multilateral en el país. Eso incluye inmunidades diplomáticas frente a algunas normas y exenciones tributarias para los delegados internacionales.

En la actualidad, Ameripol cuenta con una sede en la localidad de Teusaquillo, de la capital.

Según la reseña oficial, “la Comunidad de Policías de América es un organismo de cooperación hemisférica encargado de promover el trabajo en materia técnico-científica, de capacitación, potenciar el intercambio de información y avanzar en términos de asistencia judicial, que permitan orientar de manera estratégica y operacional el trabajo contra las amenazas que se ciernen sobre la seguridad pública y ciudadana”.

¿Pero cuál es la importancia real de este organismo, y qué beneficios tiene para Colombia ser la sede permanente?

El coronel (r) Marco Pulido, analista y consultor en temas de investigación criminal, expresó que “Ameripol, bien administrada, es una máquina de resultados”.

Detalló que “cuando se trata de consolidar resultados a través de los intercambios de información sensible de objetivos comunes de los países que la integran, realmente es importante, porque armoniza las relaciones de los mejores grupos policiales para tratar información, y es en esos escenarios donde se dejan un poco de lado esos celos institucionales y ya pasamos a pensar un poco más en el beneficio de los países del hemisferio”.

Pulido indicó que el organismo es una especie de “mega-burbuja” de tratamiento de información para materializar resultados estratégicos transversales.

En cuando al beneficio de tener la sede principal en Colombia, opinó que lo importante es “el compromiso político que demanda liderar esos procesos sensibles, para administrar de manera adecuada la información, que conllevaría a una demanda de mucho más esfuerzo operativo ante semejante responsabilidad”.

El experto señaló que “no es un secreto que Colombia cuenta con todas las capacidades y los insumos para asumir esta responsabilidad, sino que también se beneficiaría en confrontar los fenómenos criminales que el mismo país ha encubado durante toda su historia”.

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En Ameripol no solo están las policías nacionales de los países de la región, sino también otras agencias de seguridad importantes, como HSI y la DEA, de Estados Unidos; la Guardia Civil de España y los Carabinieri de Italia.

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