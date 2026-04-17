Paloma Valencia e Iván Cepeda denuncian complots para matarlos, tras preocupación de EE.UU.

Dos de las principales campañas políticas en la carrera a la Presidencia de la República denunciaron supuestos planes criminales para atentar contra sus aspirantes, Paloma Valencia e Iván Cepeda.
En el caso de Valencia, la candidata del partido Centro Democrático, el presunto complot fue denunciado en redes sociales por su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
“Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, trinó en X.
Y añadió: “Nota: la Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”.