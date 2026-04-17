Paloma Valencia e Iván Cepeda denuncian complots para matarlos, tras preocupación de EE.UU.

Dos de las principales campañas políticas en la carrera a la Presidencia de la República denunciaron supuestos planes criminales para atentar contra sus aspirantes, Paloma Valencia e Iván Cepeda. En el caso de Valencia, la candidata del partido Centro Democrático, el presunto complot fue denunciado en redes sociales por su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, trinó en X. Y añadió: “Nota: la Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”.

En cuanto a Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico, él publicó un video en internet señalando que ha recibido en distintas oportunidades “informaciones precisas sobre intentos de atentados contra mi vida”. Puede leer: 5 temas que Iván Cepeda ha evadido y lo ponen en aprietos Comentó que en la mayoría de los casos fue cauto, para no generar alarmas, pero que ahora solicitará a las autoridades toda la información disponible sobre un posible plan criminal. “Por ninguna circunstancia voy a abandonar mi campaña electoral”, reiteró. Frente a este hecho, el presidente Gustavo Petro indicó que “ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”.

Agregó que “el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar unus (sic) la muerte para buscar votos”. Las campañas hicieron estos anuncios justo un día después de que Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, declarara su preocupación por las amenazas a candidatos en Colombia. “Tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe (Miguel). Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía Nacional, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo. Pero nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente para intentarlo”, aseveró.

En palabras del funcionario de la Casa Blanca, “Colombia ya tuvo suficientes años de violencia política, el país no necesita volver a eso”. Frente a esta posición, Valencia expresó su “sincero agradecimiento al Departamento de Estado de los Estados Unidos por su solidaridad ante las amenazas que enfrentamos durante este ciclo electoral. Resulta preocupante que una administración aliada demuestre mayor preocupación por nuestra seguridad que el propio Presidente de Colombia”. También le puede interesar: Pastor Alape denunció amenazas de muerte del comandante del ELN. La Misión de Observación Electoral (MOE) informó esta semana que van 35 amenazas documentadas contra campañas electorales este año.

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