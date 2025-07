En vivo | “Señora juez, en mi alma yo quiero que usted me absuelva”, el pedido del expresidente Álvaro Uribe en sus alegatos finales

Durante su intervención, Uribe aseguró que ha sido víctima de un entrampamiento en el que, según él, confluyeron varios actores, entre ellos el senador Iván Cepeda, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez.

Aseguró que es falso, como dice Deyanira, quien fue acreditada como víctima en el juicio, que haya interferido para que la mujer perdiera su trabajo como médica.

“En mi vida yo no he utilizado un tema para pedir que echen a una persona de una empresa ni para que le hagan seguimientos. Y aquí aparece la señora como supuesta víctima de Álvaro Uribe. Creo que se incorporó al expediente la comunicación que expidió la empresa, que la desvinculó. Tiene que ver eso conmigo, por Dios. Yo he sido ajeno a ese tipo de frases, yo soy muy viejo señora juez, yo 73 años”, dijo.

El expresidente, apoyado de una extensa intervención, le pidió a la juez declararlo inocente.

“Con todo respeto pido a usted, en mi alma yo quiero que usted me absuelva”.