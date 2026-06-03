“Por favor, cumplan su deber”: la petición de Uribe a las fuerzas militares ante posibles incitaciones a nuevo estallido

Luego de conocerse los resultados del preconteo el pasado 31 de mayo, en las que Abelardo de la Espriella superó por algo más de 670.000 votos a Iván Cepeda, candidato del oficialismo, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje a través de su cuenta de X sembrando dudas sobre los resultados y aludiendo a que solo reconocería los del escrutinio hecho ante jueces de la República. Lea también: El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea? “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, fue lo publicado en su cuenta de X.

Pese a que el escrutinio arrojó un 99,94 % de coincidencia con el preconteo, sin novedades importantes, el jefe de Estado continuó con sus señalamientos, los cuales fueron resueltos uno por uno por la Registraduría a través de un comunicado.

La entidad no solo desmintió al presidente, sino que reiteró que toda la información electoral correspondiente a la primera vuelta presidencial se puso en su debido momento a disposición de organizaciones políticas y observadores del proceso.

¿Qué dijo el expresidente Álvaro Uribe respecto a un posible desconocimiento de resultados en la segunda vuelta?

A raíz de eso, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, habló con La FM y allí calificó como un “tema tan grave” que Iván Cepeda y Gustavo Petro desconocieran los resultados de las elecciones. Para el expresidente, esa actitud no sorprende y citó la formación de política de ambos personajes. “Eso no es extraño en ellos es muy de su doctrina”, aludió Uribe, citando a Fidel Castro y Hugo Chávez. Lea también: El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea? El líder del Centro Democrático advirtió sobre el comportamiento del actual jefe de Estado y sostuvo ante el medio mencionado que Petro intentó controlar las elecciones “violando la Constitución y la ley” y, ante los resultados, ahora estarían “apelando al estallido social”. Sobre esto último, Uribe mencionó que “los colombianos nos tenemos que preparar mentalmente para no aceptar estallidos sociales, para rechazarlos, pedir autoridad y orden” y le hizo una solicitud a las fuerzas militares. “Por favor cumplan su deber, no permitan esta incitación a que destruyan el país”. Siga leyendo: Espaldarazo de las cortes a la Registraduría tras denuncias de Petro sobre fraude electoral

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