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“Por favor, cumplan su deber”: la petición de Uribe a las fuerzas militares ante posibles incitaciones a nuevo estallido

El expresidente se refirió a la postura del mandatario Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda de no reconocer los resultados de las votaciones de la primera vuelta presidencial. Esto fue lo que dijo.

  • Para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no sorprende que el actual mandatario, Gustavo Petro, no reconozca los resultados electorales. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no sorprende que el actual mandatario, Gustavo Petro, no reconozca los resultados electorales. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Luego de conocerse los resultados del preconteo el pasado 31 de mayo, en las que Abelardo de la Espriella superó por algo más de 670.000 votos a Iván Cepeda, candidato del oficialismo, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje a través de su cuenta de X sembrando dudas sobre los resultados y aludiendo a que solo reconocería los del escrutinio hecho ante jueces de la República.

Lea también: El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea?

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, fue lo publicado en su cuenta de X.

Pese a que el escrutinio arrojó un 99,94 % de coincidencia con el preconteo, sin novedades importantes, el jefe de Estado continuó con sus señalamientos, los cuales fueron resueltos uno por uno por la Registraduría a través de un comunicado.

La entidad no solo desmintió al presidente, sino que reiteró que toda la información electoral correspondiente a la primera vuelta presidencial se puso en su debido momento a disposición de organizaciones políticas y observadores del proceso.

¿Qué dijo el expresidente Álvaro Uribe respecto a un posible desconocimiento de resultados en la segunda vuelta?

A raíz de eso, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, habló con La FM y allí calificó como un “tema tan grave” que Iván Cepeda y Gustavo Petro desconocieran los resultados de las elecciones.

Para el expresidente, esa actitud no sorprende y citó la formación de política de ambos personajes. “Eso no es extraño en ellos es muy de su doctrina”, aludió Uribe, citando a Fidel Castro y Hugo Chávez.

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El líder del Centro Democrático advirtió sobre el comportamiento del actual jefe de Estado y sostuvo ante el medio mencionado que Petro intentó controlar las elecciones “violando la Constitución y la ley” y, ante los resultados, ahora estarían “apelando al estallido social”.

Sobre esto último, Uribe mencionó que “los colombianos nos tenemos que preparar mentalmente para no aceptar estallidos sociales, para rechazarlos, pedir autoridad y orden” y le hizo una solicitud a las fuerzas militares. “Por favor cumplan su deber, no permitan esta incitación a que destruyan el país”.

Siga leyendo: Espaldarazo de las cortes a la Registraduría tras denuncias de Petro sobre fraude electoral

Preguntas y respuestas

¿Por qué Gustavo Petro cuestionó el preconteo electoral?
El presidente afirmó que existían dudas sobre modificaciones en el software electoral y sobre el número de cédulas incorporadas al proceso, por lo que dijo que solo reconocería los resultados del escrutinio oficial.
¿Qué respondió la Registraduría?
La entidad rechazó las acusaciones y explicó que la información electoral fue puesta a disposición de partidos políticos, observadores y organismos de control durante el proceso.
¿Qué dijo Álvaro Uribe?
El expresidente calificó como grave cualquier intento de desconocer los resultados electorales y pidió respetar las instituciones encargadas de garantizar el proceso democrático.
¿Qué diferencia hay entre preconteo y escrutinio?
El preconteo es un reporte preliminar e informativo de resultados, mientras que el escrutinio constituye el proceso oficial con validez jurídica realizado por autoridades electorales.
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