¿Unión de Paloma y Abelardo? Uribe lanzó mensaje con la iniciativa y De la Espriella ya respondió

Las campañas presidenciales para ser el sucesor de Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto siguen moviéndose. En esta ocasión, un llamado de unión entre dos de los candidatos de la oposición alteró el panorama político.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, se pronunció pidiendo una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Esta iniciativa surge como respuesta a lo que el exmandatario considera una amenaza para el país en caso de mantenerse en el poder el actual gobierno y sus aliados.

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“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones”, escribió el líder natural del Centro Democrático en su perfil.

“Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc.”, agregó el exmandatario en sus redes sociales.

En su mensaje, Uribe advirtió que la permanencia del modelo actual significaría reemplazar la alianza público-privada de la Constitución de 1991 por un estatismo ineficiente que anularía la creatividad individual.