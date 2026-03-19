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¿Unión de Paloma y Abelardo? Uribe lanzó mensaje con la iniciativa y De la Espriella ya respondió

A través de sus redes, Álvaro Uribe se refirió a una unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia de cara a la carrera por la presidencia.

  • El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha manifestado en varias ocasiones que, en caso de que Paloma Valencia no llegue a segunda vuelta, apoyaría a Abelardo de la Espriella. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Manuel Saldarriaga
    El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha manifestado en varias ocasiones que, en caso de que Paloma Valencia no llegue a segunda vuelta, apoyaría a Abelardo de la Espriella. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Las campañas presidenciales para ser el sucesor de Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto siguen moviéndose. En esta ocasión, un llamado de unión entre dos de los candidatos de la oposición alteró el panorama político.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, se pronunció pidiendo una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Esta iniciativa surge como respuesta a lo que el exmandatario considera una amenaza para el país en caso de mantenerse en el poder el actual gobierno y sus aliados.

Lea también: “Si Paloma no pasa a segunda vuelta, apoyamos a De la Espriella o Fajardo”: Uribe

“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones”, escribió el líder natural del Centro Democrático en su perfil.

“Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc.”, agregó el exmandatario en sus redes sociales.

En su mensaje, Uribe advirtió que la permanencia del modelo actual significaría reemplazar la alianza público-privada de la Constitución de 1991 por un estatismo ineficiente que anularía la creatividad individual.

Este pronunciamiento tuvo una respuesta del abogado y candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, quien reafirmó su disposición a sumarse a cualquier esfuerzo colectivo para derrotar al oficialismo, aunque aclaró que su campaña continúa firme representando a quienes “Nunca hemos gobernado y nunca hemos defraudado al Pueblo”.

“Desde que inicié el trasegar político, hace 7 meses, lo dije: aquí los únicos enemigos son Petro y Cepeda”, subrayó el jurista en su cuenta de X.

“Yo represento a los que nunca hemos gobernado y nunca hemos defraudado al Pueblo y en esa cruzada, en segunda vuelta, seguiré repitiendo mi mantra: unidad para derrotar a Cepeda y Petro”, agregó De la Espriella, recalcando que, por parte de él, la unidad está asegurada. “Aquí caben todos los que estén en la misma lucha”, concluyó.

Aunque la candidata Paloma Valencia no ha tenido un pronunciamiento en sus redes sobre la iniciativa, en varias declaraciones la caucana ha reiterado que su campaña es de “puertas abiertas” y ha invitado a todos los partidos políticos, incluyendo conservadores, liberales y hasta petristas arrepentidos, a respaldar su proyecto desde la primera vuelta.

A pesar del llamado de Uribe Vélez, todo parece encaminado a que ambos aspirantes midan su fuerza electoral de manera independiente y, posteriormente, se unan dependiendo de quién pase a segunda vuelta.

Incluso, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo, ha manifestado sin ambigüedad que, de no pasar a segunda vuelta, apoyaría íntegramente la candidatura de Valencia.

Siga leyendo: Paloma Valencia, la gran ganadora de las consultas que asusta a “El Tigre”

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