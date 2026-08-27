Icetex suspende cobro de créditos a más de 44.000 afectados por el terremoto: así puede acceder

La Junta Directiva del Icetex aprobó una serie de medidas para aliviar la situación financiera de los beneficiarios de créditos educativos en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La decisión, respaldada de manera unánime beneficiará a 44.411 estudiantes y egresados de los departamentos más golpeados por la emergencia.
Las medidas incluyen la suspensión, durante tres meses, del cobro de los créditos, el congelamiento de los intereses corrientes y moratorios, y la suspensión de las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico, así como del reporte a centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el traslado de las obligaciones a cobro.