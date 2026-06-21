‘Marlon’, el abatido cerebro de la fábrica de drones de las disidencias en el Cauca; ¿quién es ‘Rayo’, que toma el mando?

La caída de alias Marlon no representa un golpe común a las estructuras de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Es, según expertos, el desmoronamiento del pilar que sostenía las estructuras ilegales de ‘Mordisco’.
Iván Jacobo Idrobo era comandante del Bloque Occidental y responsable del Bloque Central de las disidencias de alias Iván Mordisco, por lo que ahí recae su importancia en las disidencias de las Farc.
La primera estructura mencionada tiene, según datos de inteligencia militar, 2.617 integrantes distribuidos en once grupos armados: los dos principales son el Frente Dagoberto Ramos, con 616 personas, y la ‘Jaime Martínez’, con 556 integrantes. La segunda estructura tiene 385 personas en armas.
Alias Marlon fue abatido este sábado en la vereda de San Isidro, en jurisdicción de Buenaventura, en el Pacífico. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que era el responsable de al menos un centenar de hechos delictivos en el suroccidente y llevaba en las Farc 23 años.
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‘Marlon’ tenía un perfil que combinaba la frialdad operativa de la “tercera generación” guerrillera y una visión para convertir su bloque en un socio autónomo y motor de expansión nacional del que se surtía alias Iván Mordisco para otras estructuras disidentes del país.