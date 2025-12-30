Cuatro meses después de salir del Gobierno, Alfredo Saade fue posesionado como embajador en Brasil, ¿por qué la demora?

Alfredo Saade fue posesionado oficialmente como embajador de Colombia ante Brasil, según confirmó el propio funcionario en su cuenta de X este lunes 29 de diciembre, luego de recibir el aval del Gobierno brasileño. El nombramiento se produce tras la renuncia de Guillermo Rivera, con instrucciones del presidente Gustavo Petro para fortalecer las relaciones bilaterales con el gobierno de Lula da Silva, y después de su salida de la jefatura de despacho presidencial en agosto.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4