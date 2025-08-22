Alfredo Saade no será embajador en Brasil tras molestias del Gobierno de Lula

El pasado 15 de agosto se conoció que Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia, sería designado como nuevo embajador de Colombia en Brasil. Incluso se publicó su hoja de vida para el cargo y el propio Saade confirmó la noticia asegurando que el presidente Gustavo Petro le había encomendado fortalecer las relaciones bilaterales con Suramérica.
Sin embargo, pocos días después, Saade sorprendió al negar haber aceptado oficialmente el cargo, afirmando que aún era un tema en discusión y que prefería quedarse en Colombia porque “no tenía nada que esconder”.