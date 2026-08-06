Colombia sigue como el segundo país de la Ocde donde más aumenta el costo de vida

Tras volver a superar la barrera inflacionaria del 6% en junio, el país continúa siendo el segundo miembro de la Ocde con la inflación más alta, solo por detrás de Turquía. De hecho, el próximo lunes el Dane revelará el dato de inflación correspondiente a julio, una cifra que será determinante para establecer si el costo de vida comienza a moderarse o si, por el contrario, se consolida la tendencia alcista observada en los últimos meses. La expectativa alrededor del dato es alta porque en junio el IPC anual alcanzó 6,14%, el nivel más alto en dos años y el primero por encima de 6% desde agosto de 2024. Además, el indicador rompió una racha de 22 meses en la que, aunque con algunos repuntes, la inflación se había mantenido por debajo de ese umbral. Frente a junio de 2025, cuando el costo de vida era de 4,82%, el incremento fue de 1,32 puntos porcentuales, mientras que la variación mensual se ubicó en 0,39%. El resultado también reforzó las proyecciones del Banco de la República, que espera que la inflación cierre 2026 alrededor de 6,5%, una cifra que continúa muy distante de la meta de largo plazo de 3%. Le puede interesar: Colombia, el tercer país de América Latina con peor calidad de vida en 2026

Entre los de mayor inflación

En ese contexto, el más reciente informe de la Ocde confirmó que Colombia sigue ocupando el segundo lugar entre los países del organismo con el mayor aumento del costo de vida. De acuerdo con el reporte, la inflación anual del país fue de casi dos puntos porcentuales por encima del promedio de la organización, que fue de 4,2%, y únicamente superada por Turquía, cuya inflación alcanzó 32,1%. El ranking de inflación de la Ocde lo completan Lituania (5,7%), Islandia (5,2%), Grecia (4,4%) y Chile (4,3%), todos con niveles superiores al promedio del organismo. Más abajo aparecen economías como Nueva Zelanda (4,1%), Australia (3,8%), Estados Unidos (3,5%), España (3,2%), Italia (3%), Reino Unido (2,8%), Canadá (2,8%), Alemania (2,3%), Francia (1,8%), Japón (1,7%) y Suiza (0,5%). En el extremo opuesto del listado se ubicó Costa Rica, que fue el único miembro del bloque con una inflación negativa, al registrar -0,3%. Lea más: Inflación en Colombia rompió el techo del 6%: IPC anual llegó a 6,14% en junio de 2026

La explicación del porqué Colombia lidera la lista

El informe también mostró que la inflación promedio de la Ocde volvió a moderarse. El indicador pasó de 4,6% en mayo a 4,2% en junio, luego de tres incrementos mensuales consecutivos. Según la organización, la principal explicación fue la desaceleración de los precios de la energía, cuya inflación cayó cuatro puntos porcentuales, hasta 11,7% anual. Al mismo tiempo, tanto la inflación de alimentos como la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, descendieron 0,2 puntos porcentuales, hasta 3,4% y 3,6%, respectivamente. La tendencia también se reflejó en las principales economías desarrolladas. En el grupo de los países del G7, la inflación anual disminuyó de 3,5% a 3%, impulsada principalmente por el menor aumento de los precios de la energía. En la zona euro, la inflación pasó de 3,2% a 2,8%, mientras que la estimación preliminar de Eurostat mostró que en julio el indicador se mantuvo prácticamente estable, en 2,9%. El contraste con Colombia es evidente. Mientras buena parte de las economías desarrolladas continúa acercándose a los objetivos de inflación de sus bancos centrales, el país registra un costo de vida muy superior al promedio de la Ocde y sigue enfrentando presiones que dificultan el retorno hacia la meta del Banco de la República. Conozca también: Colombia es el país donde más horas se necesitan para ganar US$1.000, según ranking internacional

Los rubros que más explican el repunte

De acuerdo con el Dane, los sectores que más contribuyeron al resultado de 6,14% en junio fueron alojamiento y servicios públicos, con un aporte de 1,56 puntos porcentuales, alimentos, con 1,29 puntos, y restaurantes y hoteles, con 1,07 puntos. Precisamente, restaurantes y hoteles fue la división con la mayor variación anual de precios, al registrar 9,59%, seguida por salud (8,39%) y educación (7,57%). En el caso de los alimentos, la inflación anual llegó a 6,83%, impulsada por productos como la papa, cuyo precio aumentó 32,3%. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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