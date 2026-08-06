¿En la adultez se pierde la habilidad de hacer amigos?: crean grupos en WhatsApp para parchar

Para muchos, las series gringas nos han mentido. En esas ficciones, la gente tiene un grupo de amigos que va de un apartamento a otro, de una aventura cómica a una romántica. Quizá fue Seinfeld la responsable de abrir la senda, que luego transitarían Friends, The Big Bang Theory y How I Met Your Mother. Eso pasa en la pantalla chica, pero no en la vida fuera de ella. Al menos esa es la creencia de numerosos internautas, convencidos de que hacer amigos después de graduarse del colegio o de la universidad se vuelve cada vez más difícil.

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En Medellín, Iván Mana y Estefanía Camacho crearon Hey Interests, una comunidad de WhatsApp con casi 3.000 personas inscritas, que se reúnen para compartir intereses, hacer karaoke, pasar las tardes con partidas de juegos de mesa y caminar los fines de semana por la ruralidad de Medellín. Mana, nacido en Rusia y residente en Medellín desde hace cuatro años, explica que su propia experiencia de migrante e introvertido lo llevó a buscar alternativas para relacionarse sin recurrir a las aplicaciones de citas tradicionales.

“Cuando uno está en la escuela o en la universidad, las amistades surgen con facilidad porque se ve a las mismas personas todos los días. En la adultez eso cambia”, afirma. Además, muchos amigos se casan, cambian de ciudad o adquieren nuevas responsabilidades, mientras que el teletrabajo reduce aún más las oportunidades de interacción cotidiana.

Hey Interests no es una aplicación para encontrar pareja. En cambio, reúne a personas interesadas en el senderismo, la lectura, el fútbol, la gastronomía, los museos, el baile, el intercambio de idiomas, el camping y el crecimiento personal. Actualmente la comunidad cuenta con alrededor de 95 grupos temáticos dentro de WhatsApp y los propios integrantes proponen encuentros, siempre que respeten las reglas establecidas por los administradores.

Los organizadores aseguran que una de las diferencias frente a las redes sociales tradicionales es que las personas vuelven a encontrarse una y otra vez, lo que facilita la construcción de relaciones. En lugar de participar en un evento aislado con desconocidos, los integrantes coinciden en distintas actividades durante semanas o meses, una dinámica que, según Mana, se parece más a la experiencia de la universidad o del colegio.