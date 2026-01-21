Tormenta geomagnética severa en Colombia: La más fuerte en 20 años y sus posibles efectos

Una tormenta geomagnética severa, cuyo hallazgo fue alertado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), podría poner en aprietos las comunicaciones móviles, los sistemas de navegación satelital (GNSS) e incluso el servicio de Internet en los próximos días.
La alerta del IGAC, que la identificó como un evento de nivel G4 (severo), uno de los más intensos en su categoría, “ha evidenciado alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, producto de la interacción entre una intensa actividad solar y la magnetosfera, la capa que protege a la Tierra de la radiación proveniente del Sol”.