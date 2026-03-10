Investigan extraña muerte de tatuador al que le encontraron armas y restos humanos en su casa en Belén, Medellín

En el cuarto piso de un edificio de la comuna 16 (Belén), desde finales de la semana pasada se comenzaron a sentir fuertes olores. Esto coincidía con la desaparición de quien vivía allí, un reconocido tatuador. Cuando ingresaron a la propiedad, encontraron sus restos mortales, pero también varios elementos que obligaron a abrir una investigación judicial.
El hallazgo de este tatuador, conocido como Pogo, se produjo en la tarde del pasado lunes, en el apartamento 401 del edificio ubicado en la calle 12 con la carrera 73, en el barrio La Inmaculada, del suroccidente de Medellín, en circunstancias que no son del todo claras para las autoridades.