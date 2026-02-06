¡Pilas, universitarios! Hay alerta por reclutamiento ilegal de jóvenes en Bogotá con el inicio de clases

Con el arranque del primer semestre académico a la vuelta de la esquina, las autoridades de Bogotá encendieron las alarmas por el riesgo de reclutamiento de jóvenes dentro de las universidades, un fenómeno que, según advierten, no se limita a campus públicos ni a expresiones aisladas, sino que responde a estrategias organizadas que buscan captar estudiantes en momentos de alta vulnerabilidad.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, alertó que al inicio de los periodos académicos se ha detectado la presencia de grupos que se infiltran en los entornos universitarios para promover actividades que van más allá de la protesta o el debate político.