Alcaldesa de Cajibío, Cauca, fue enviada a la cárcel por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

Diana Carolina Cabanillas Valencia, alcaldesa de Cajibío, Cauca, se le presentó una medida de aseguramiento en un centro carcelario debido a un proceso judicial por presuntas irregularidades en contratos firmados en 2024. Contexto: Detuvieron a la alcaldesa del municipio de Cajibío, Cauca, ¿por qué? La captura de la alcaldesa, militante del Pacto Histórico, se produjo en el municipio vecino de Piendamó, cuando funcionarios del CTI de la Fiscalía la interceptaron a la salida de la alcaldía del municipio vecino de Piendamó el viernes 12 de septiembre. En la audiencia preliminar para la imputación de cargos se incluyeron tres delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. La defensa de la mandataria no aceptó los cargos presentados.

Diana Carolina Cabanillas fue capturada e imputada por presuntas irregularidades en contratos de $280 millones. Foto: redes de la alcaldía de Cajibío, Cauca.

Los argumentos en contra de la alcaldesa

De acuerdo con la Fiscalía, entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024 la alcaldesa de Cajibío suscribió cinco contratos de mínima cuantía y uno de menor cuantía por un valor total de 280 millones de pesos. Todos fueron adjudicados al mismo contratista. También señalaron que, al haber otorgado los contratos a un solo oferente, se desconoció la obligación de adelantar un proceso de selección abreviada: no se encontraron causales que justificaran su proceder, es decir, la imputación se sustenta en que la alcaldesa fue consciente de que las actuaciones; tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento.

Con su actuación, se afectó el bien jurídico de la administración pública al tramitar y celebrar contratos sin los requisitos legales correspondientes, desconociendo la obligación de abrir un proceso de selección y vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. Los contratos incluyeron actividades relacionadas con la 'Implementación del Sector Comercio, Industria y Turismo Competitivo en el municipio de Cajibío', así como la organización del Día de la Familia Campesina en el corregimiento de El Carmelo. Un juez de control de garantías consideró imponer medida de aseguramiento en un centro carcelario contra la alcaldesa, aunque la defensa apelará la medida.