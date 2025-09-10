Alcalde de Pradera, tras asesinato de su secretario de Gobierno: “No tenía amenazas, es algo sorpresivo”

La consternación embarga a los habitantes de Pradera, Valle del Cauca, tras el asesinato del secretario de Gobierno municipal, José Dorián Jiménez, ocurrido en la noche del martes en medio de la transmisión del partido entre Colombia y Venezuela. El funcionario recibió un disparo en la cabeza cuando compartía con otros colegas y concejales en el parque principal, donde se había instalado una pantalla gigante para ver el encuentro. En diálogo con Blu Radio, el alcalde Francisco Javier Guzmán relató que Jiménez no había reportado amenazas y que el ataque tomó por sorpresa a la administración. “Estaba un grupo de la alcaldía viendo el partido (...) cuando sucedió el trágico hecho. No tenía ningún tipo de amenaza, es algo sorpresivo. Ni la familia ni yo teníamos conocimiento de que existiera una amenaza contra su integridad”, declaró el mandatario.

Videos de cámaras de seguridad muestran al agresor, vestido con buzo y gorra rojos, que se acercó a pie hasta la víctima, disparó y huyó en una motocicleta. Jiménez alcanzó a ser trasladado en ambulancia hacia Palmira, pero murió en el camino. Aunque el alcalde evitó señalar responsables, admitió que el funcionario estaba al frente de operativos contra el microtráfico. “Venía liderando la lucha contra las ollas de microtráfico. Pudo haber sido una de las razones que llevó al crimen, pero todavía no hay claridad sobre el tema”, dijo Guzmán.