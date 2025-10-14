Alcalde Galán pidió a Petro garantizar seguridad de líderes políticos tras atentado a activistas venezolanos

“Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”. Con esa frase, publicada horas después de sobrevivir a un atentado, el activista venezolano Luis Peche resumió la gravedad de la situación que enfrentan los líderes sociales exiliados del régimen de Nicolás Maduro.
Peche y su compañero Yendri Velásquez, también activista de derechos humanos, fueron atacados a tiros en la tarde del lunes en el norte de Bogotá, cuando salían del edificio donde residen.
Según versiones preliminares, los disparos habrían provenido de un vehículo en movimiento. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a una clínica, donde recibieron atención médica y fueron reportados como estables.