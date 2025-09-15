x

Alcalde aseguró que ha puesto plata de su salario para tanquear vehículos de la Fuerza Publica: “Cómo van a combatir si no tienen herramientas”

La denuncia la hizo el mandatario de Arauca capital, luego del asesinato del jefe de su esquema de seguridad a manos, según él, de un frente del ELN.

  • Juan Alfredo Qüenza, alcalde de Arauca. FOTO: Tomada de X @alcaldiaarauca
El Colombiano
15 de septiembre de 2025
bookmark

Aún afectado por la muerte del jefe de su esquema de seguridad, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza denunció el abandono en el que tiene el Gobierno Nacional a su región, lo que ha permitido que los grupos armados se expandan en el territorio.

Lea aquí: Mataron a dos policías de la Sijín que salían de investigar un cadáver en la morgue de Saravena

Y es que, tras responsabilizar al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional, (ELN) del crimen de Jorge Armando Tapias, el jefe de su esquema de seguridad, el mandatario local reveló y a su vez denunció que ha tenido que destinar recursos tanto de su administración como recursos propios –su salario– para el sostenimiento de la Fuerza Pública en su ciudad, ya que los recursos dineros que les giran desde el Gobierno central no alcanzan para su sostenimiento.

“Mire, como alcalde de ciudad capital nunca en la historia habíamos sacado recursos públicos para entregarle 20 motos al Ejército, un fusil antidron, camionetas y ahora lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darles combustible a mi Fuerza Pública porque el recorte presupuestal del Gobierno es impresionante”, denunció el alcalde Qüenza en diálogo con Blu Radio.

Siga leyendo: “Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”: Lina Garrido presentó tutela contra la UNP

De hecho, para poner un ejemplo de la situación, el mandatario local contó que el pasado jueves, 11 de septiembre, en un encuentro llevado a cabo con las autoridades, “lo que más me solicitó el Ejército, la Armada y la Policía fue que les entregara combustible”.

Entonces, indicó, que “les autoricé –tanquear– en una estación de servicio de Arauca porque mensualmente me toca darles dos, tres, cuatro millones de pesos en combustible para que puedan operar en mi territorio” porque, insistió, “es impresionante el recorte del presupuesto de nuestra Fuerza Pública”.

“Cómo se van a combatir los bandidos, cómo se van a combatir las estructuras ilegales si la Fuerza Pública no tiene herramientas. A eso estamos sometidos nosotros en el territorio”, denunció el alcalde, que señaló al presidente Gustavo Petro como el responsable de la inseguridad y la violencia que tiene sitiada a su ciudad y al departamento de Arauca en general.

El presidente de la República es el responsable de todo lo que está ocurriendo en nuestro territorio, nos ha abandonado a los territorios, ha permitido el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley y hoy sin vergüenza y sin absolutamente nada tengo que decirlo: Gustavo Petro permitió el fortalecimiento del frente Domingo Laín y de todas las estructuras delictivas del departamento y de la Nación”, sostuvo Qüenza en Blu Radio.

Le puede interesar: Masacraron a tres jóvenes en Arauca y Colombia ya superó las 50 masacres en lo que va del 2025

El subintendente de la Policía Jorge Armando Tapias, jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, fue asesinado el pasado sábado, 13 de septiembre, cuando departía en un billar con otras personas. Hasta allí llegaron dos hombres armados y uno de ellos le propinó 23 disparos que acabaron con su vida.

El mandatario local responsabilizó al ELN de su muerte y anunció una recompensa de 100 millones de pesos a quien brinde información sobre los autores materiales del crimen.

Temas recomendados

Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Eln
Fuerza pública
Ejército nacional
Orden público
Policía
Violencia
Combustibles
Gasolina
Alcaldía
Colombia
Arauca
Gustavo Petro
