Alcalde aseguró que ha puesto plata de su salario para tanquear vehículos de la Fuerza Publica: “Cómo van a combatir si no tienen herramientas”

Aún afectado por la muerte del jefe de su esquema de seguridad, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza denunció el abandono en el que tiene el Gobierno Nacional a su región, lo que ha permitido que los grupos armados se expandan en el territorio.
Lea aquí: Mataron a dos policías de la Sijín que salían de investigar un cadáver en la morgue de Saravena
Y es que, tras responsabilizar al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional, (ELN) del crimen de Jorge Armando Tapias, el jefe de su esquema de seguridad, el mandatario local reveló y a su vez denunció que ha tenido que destinar recursos tanto de su administración como recursos propios –su salario– para el sostenimiento de la Fuerza Pública en su ciudad, ya que los recursos dineros que les giran desde el Gobierno central no alcanzan para su sostenimiento.