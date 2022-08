“Sobre si las iglesias deben o no pagar impuestos: creo que tenemos que dar ejemplo de todos los deberes de ciudadanos, así como reclamar con firmeza y en paz nuestros derechos”, manifestó Linero en su columna de Blu radio.

Entre las propuestas de un ala del Congreso para recaudar recursos para las arcas del Estado se encuentra un eventual cobro de impuestos a las iglesias . Esta idea es debatida en las comisiones económicas del legislativo y algunos congresistas no descartan apretarle el bolsillo a las congregaciones religiosas. El reconocido exsacerdote Alberto Linero dijo estar de acuerdo con esta iniciativa.

“Es muy posible (que estos impuestos entren) se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (...). Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos”, indicó la representante Katherine Miranda.

Pese a estar de acuerdo con el pago de impuestos por parte de las iglesas, el exsacerdote Linero dijo que hay muchas comunidades religiosas que pasan por dificultades económicas, incluso, dijo que en su labor a veces las donaciones de los feligreses no alcanzaban para cubrir los gastos de la parroquia.

“Viví experiencias pastorales en Santa Lucía en el Atlántico; y en Docordó, en el sur del Chocó, donde pude ver las dificultades que económicamente se tienen para ejercer allí el ministerio, ya que las limosnas de las celebraciones no dan para sostener el culto y los gastos de la casa cural, siendo este su sentido esencial. Recuerdo experiencias de celebraciones diarias en las que no se recogían más de 50.000 pesos en la limosna y en los domingos no alcanzaba a los 100.000 pesos”, puntualizó Linero.