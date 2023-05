Alarmante denuncia del defensor del Pueblo: “Disidencias tienen centros de reclutamiento y entrenamiento de niños”

Pasada justo una semana desde que el gobierno de Gustavo Petro le puso un alto al cese al fuego con el denominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó por la “inacción en la que se encuentran las Fuerzas Armadas” e hizo una dramática denuncia: las disidencias de alias “Iván Mordisco” no solo reclutan menores, sino que tienen montados centros de distribución y comercialización de niños combatientes para ofrecerlos como carne de cañón.

Otro de los hallazgos es que en el 78 % de los casos las agresiones surgen del entorno del hogar y en el 50 % de los casos el agresor es de la propia familia. Clamamos políticas afirmativas que logren contrarrestar estas situaciones de violencia sexual”.

¿A qué atribuyen esa deficiente respuesta del Estado?

“Se está fallando porque no hay políticas claras y es precaria la articulación de las instituciones del Estado, por no decir que no existe. Hemos atendido prioritariamente la representación judicial de más de 3.283 casos de delitos sexuales en niños y adolescentes.

La semana pasada la Procuraduría convocó a una gran mesa pro-mujeres ante estas situaciones de violencia basada en género, en específico por las altas tasas de feminicidio y los ataques que hemos conocido recientemente (lo ocurrido en el centro comercial Unicentro o lo sucedido en la cárcel de Girón). Nos llama la atención cómo están disparadas y exacerbadas todas las situaciones de violencia basada en género, en particular contra mujeres y niños”.

Este Gobierno va a completar un año de mandato. ¿Qué balance hace de las medidas a favor de la protección y defensa de los niños ante casos de abuso?

“No voy a hacer un juicio de valor sobre si ha venido cumpliendo o no, o si la política pública es la adecuada. Lo único que sí les digo a todas las instituciones –comenzando por el Bienestar Familiar–, es que no podemos desfallecer en cualquier intento que permita adelantar acciones afirmativas en la protección, defensa y la garantía de los derechos de la niñez. El panorama es desalentador”.

A propósito de la niñez y de lo ocurrido con los 4 menores acribillados por las disidencias del Estado Mayor, la Defensoría prendió las alertas por el reclutamiento de menores. ¿Cuál es el panorama?

“Hay un aumento de riesgo ostensible y evidente. Desde 2017 hemos emitido 274 alertas tempranas, de las cuales 231 evidencian riesgos asociados al reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes. Es decir, estamos hablando del 85 % de las alertas tempranas. Este año hemos emitido 19, de las cuales 15 alertan situaciones de reclutamiento de menores.