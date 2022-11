Juan Pablo González, el hombre sindicado de abusar de una menor de edad en Transmilenio, recibió durante 27 minutos todo tipo de golpes, patadas, rodillazos, puños, una y otra vez, hasta causarle la muerte. Todo pasó frente a cinco policías que tenían como tarea custodiarlo, pero no cumplieron.

Tirado en el suelo, sin ropa y golpeado, uno de los presos obligó a otro a vestirlo y levantarlo. Pero González no pudo con su cuerpo, sus costilla estaban sumidas, y entonces decidieron volver a golpearlo hasta dejarlo inconsciente.

Lo cierto es que la situación se hubiera podido evitar, pero los policías, que según las pruebas estaban a escasos metro y medio del sitio de la golpiza, “no usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención”, expuso la Fiscalía al respecto.

Según la Personería de Bogotá, González murió porque los policías fallaron. Ellos lograron ver y escuchar lo sucedido, y aun con pleno conocimiento decidieron no proceder.

“Actuaron con pleno conocimiento. Sabiendo que era contrario a su responsabilidad, pese a ello, guardaron silencio. No ejercieron su posición de garantes y permitieron que torturaran y mataran a Juan Pablo a escaso metro y medio de distancia”, concluyó el Ministerio Público.

Publicidad

Por cuenta de estos hechos, a los cinco policías se les imputaron los delitos de homicidio agravado a título de coautores por comisión u omisión y tortura a título de coautores por comisión u omisión, pero ninguno de los uniformados los aceptó.