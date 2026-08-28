“O entienden por las buenas, o se les hace entender”: la afirmación sobre protestas en la UdeA que desató polémica

Fue en ese momento cuando una tanqueta del Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), antiguo Esmad, hizo presencia y con chorros de agua repelió la movilización. De ahí en adelante se desató un enfrentamiento en el que se les lanzaron piedras y explosivos a los uniformados.

El enfrentamiento ocurrió este jueves en la noche cuando aproximadamente 100 personas bloquearon la calle Barranquilla , en el nororiente de la ciudad para protestar contra las políticas del Gobierno.

Un nuevo episodio de disturbios entre un grupo de personas que se enfrentó a la Fuerza Pública en inmediaciones de la Universidad de Antioquia , encendió la polémica en Medellín, luego de que desde la Alcaldía se justificara la intervención de la Policía para controlar la situación.

Con nosotros no es charlando. ❌‼️ En Medellín respetamos el derecho a la protesta pacífica. Pero quemar, bloquear las vías y poner en riesgo a quienes transitan por la ciudad no es protestar: es afectar la seguridad y la tranquilidad de todos. El que quiera protestar, que lo... pic.twitter.com/rHNmy78y5Z

“O entiende por las buenas, o se les hace entender. En Medellín no alcahueteamos protestas violentas ni vías de hecho (...) Con nosotros no es charlando”, afirmó el secretario de Seguridad, Manuel Villa, en su cuenta de la red social X .

En ese mismo sentido, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su respaldo a la Policía para intervenir y restablecer el orden: “En nuestra ciudad se respeta la autoridad”.

En Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no toleraremos la violencia ni las vías de hecho. Respaldamos con firmeza a nuestra @PoliciaMetropolitana para intervenir y restablecer el orden. En nuestra ciudad se respeta la autoridad. pic.twitter.com/AJcEdzMe5c

La congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta consideró autoritarias, represivas y contra la Constitución las afirmaciones y el actuar del secretario y el alcalde.

“Es inaudito que el secretario de Seguridad de Medellín publique un video en el que se ve claramente cómo una tanqueta se abalanza de manera desproporcionada y amenazante contra una multitud que protesta pacíficamente en la Universidad de Antioquia”, expresó.

Así mismo, el activista de izquierda, Anderson Castaño, aseveró que las autoridades buscan “destriparlos” por protestar. Lo vivido hoy en Medellín es prueba de ello, no dejarán movilizarnos siquiera.

Le puede interesar: Contratistas de la Alcaldía de Medellín se tomaron el Parque de las Luces por líos con pagos

Las imágenes de la protesta, registradas en videos, muestran cómo los manifestantes, luego de ser dispersados por la tanqueta, lanzan objetos contundentes y explosivos contra los policías y generan el cierre de una transitada vía, que incluso conduce a centros hospitalarios de primer nivel y urgencias.

“Ante la negativa a cualquier confrontación y la decisión de mantener bloqueada la vía, en el marco del PMU se ordenó la intervención de la Fuerza Pública para recuperar el orden.

“Aquí no se negocia con quienes pretenden imponer el caos por la fuerza: se garantiza el derecho a protestar, pero también el derecho de millones de ciudadanos a movilizarse”, concluyó Villa.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .