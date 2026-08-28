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“O entienden por las buenas, o se les hace entender”: la afirmación sobre protestas en la UdeA que desató polémica

El secretario de Medellín, Manuel Villa, rechazó una nueva manifestación en inmediaciones de la Universidad de Antioquia. A su vez, el alcalde Federico Gutiérrez respaldó las acciones de la Fuerza Pública para repeler las protestas.

  • Los disturbios mantuvieron cerradas durante cerca de una hora vías principales en el norte de Medellín, lo que generó caos vehicular y parálisis del servicio público de transporte. Foto: Cortesía
    Los disturbios mantuvieron cerradas durante cerca de una hora vías principales en el norte de Medellín, lo que generó caos vehicular y parálisis del servicio público de transporte. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un nuevo episodio de disturbios entre un grupo de personas que se enfrentó a la Fuerza Pública en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, encendió la polémica en Medellín, luego de que desde la Alcaldía se justificara la intervención de la Policía para controlar la situación.

El enfrentamiento ocurrió este jueves en la noche cuando aproximadamente 100 personas bloquearon la calle Barranquilla, en el nororiente de la ciudad para protestar contra las políticas del Gobierno.

Fue en ese momento cuando una tanqueta del Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), antiguo Esmad, hizo presencia y con chorros de agua repelió la movilización. De ahí en adelante se desató un enfrentamiento en el que se les lanzaron piedras y explosivos a los uniformados.

“O entiende por las buenas, o se les hace entender. En Medellín no alcahueteamos protestas violentas ni vías de hecho (...) Con nosotros no es charlando”, afirmó el secretario de Seguridad, Manuel Villa, en su cuenta de la red social X.

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El respaldo institucional de la Alcaldía a la intervención de la Fuerza Pública

En ese mismo sentido, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su respaldo a la Policía para intervenir y restablecer el orden: “En nuestra ciudad se respeta la autoridad”.

La congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta consideró autoritarias, represivas y contra la Constitución las afirmaciones y el actuar del secretario y el alcalde.

“Es inaudito que el secretario de Seguridad de Medellín publique un video en el que se ve claramente cómo una tanqueta se abalanza de manera desproporcionada y amenazante contra una multitud que protesta pacíficamente en la Universidad de Antioquia”, expresó.

Así mismo, el activista de izquierda, Anderson Castaño, aseveró que las autoridades buscan “destriparlos” por protestar. Lo vivido hoy en Medellín es prueba de ello, no dejarán movilizarnos siquiera.

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Las imágenes de la protesta, registradas en videos, muestran cómo los manifestantes, luego de ser dispersados por la tanqueta, lanzan objetos contundentes y explosivos contra los policías y generan el cierre de una transitada vía, que incluso conduce a centros hospitalarios de primer nivel y urgencias.

“Ante la negativa a cualquier confrontación y la decisión de mantener bloqueada la vía, en el marco del PMU se ordenó la intervención de la Fuerza Pública para recuperar el orden.

“Aquí no se negocia con quienes pretenden imponer el caos por la fuerza: se garantiza el derecho a protestar, pero también el derecho de millones de ciudadanos a movilizarse”, concluyó Villa.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué originó los disturbios en las afueras de la Universidad de Antioquia?
El enfrentamiento se desencadenó cuando un grupo de aproximadamente 100 personas bloqueó la calle Barranquilla para manifestarse contra las políticas del Gobierno. Ante la negativa a desbloquear la vía —un corredor clave que conecta con centros hospitalarios—, las autoridades desplegaron la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para despejar la zona.
¿Cuál fue la posición de las autoridades locales frente a la intervención policial?
La Alcaldía de Medellín, a través del alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Seguridad Manuel Villa, respaldó plenamente el accionar de la Fuerza Pública. Señalaron que en la ciudad no se toleran las vías de hecho ni la violencia, y que la intervención fue necesaria para garantizar la movilidad y el orden público.
¿Qué críticas y posturas encontradas generó la actuación de la Policía?
Sectores políticos y de oposición, como la congresista Isabel Zuleta y activistas sociales, calificaron el procedimiento como autoritario, represivo y desproporcionado, argumentando que la tanqueta arremetió de forma amenazante contra los manifestantes. Por su parte, las autoridades y registros en video mostraron que durante los choques también se lanzaron piedras y materiales explosivos contra los uniformados.

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